Lille : Le show Létang a bien amusé l’UEFA

L'OM a perdu son record 😉
Non mais... bien sur que c'est un "drame", les mecs relaient des informations et ne SONT même pas CAPABLE de le faire correctement. Le match de Lyon se joue au Groupama et non à la Maineau. Mais ça, il ne le vérifie pas, pourtant, ça prends 2 mn..
sinon t as pas de cluB? tu t y emmerdes hein .... c est l esprit du sport qui te manques? eh oui les fonds illimités finissent par lasser.....
Il vaut à mes yeux moins que Pacho
Non il ne correspond pas au profil de l'équipe de L.E
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
La sortie du président du LOSC Olivier Létang mêlant le président de l'UEFA Aleksander Ceferin à sa contestation de l'arbitrage après la défaite jeudi contre le PAOK en Ligue Europa n'a pas été appréciée au sommet de l'instance européenne ➡️ l.lequipe.fr/6yE