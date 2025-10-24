Lille : Le show Létang a bien amusé l’UEFA

En colère contre l’arbitre du match contre le PAOK Salonique (3-4) jeudi en Ligue Europa, Olivier Létang s’est plaint dès la mi-temps en citant le nom d’Aleksander Ceferin. Mais pour l’UEFA et son patron slovène, le président du LOSC s’est surtout ridiculisé devant les caméras.

Olivier Létang s’enfonce encore un peu plus. Déjà sanctionné par la commission de discipline de la LFP, qui lui a infligé trois matchs de suspension dont deux avec sursis mercredi pour des critiques sur l’arbitrage, le président du LOSC s’est fait remarquer sur la scène européenne. Lors de la défaite contre le PAOK Salonique jeudi en Ligue Europa, le dirigeant est descendu dans les couloirs du Stade Pierre-Mauroy à la mi-temps pour contester une décision de l’arbitre Nikola Dabanovic, coupable selon lui de ne pas avoir accordé un penalty à Matias Fernandez-Pardo.

« J’ai déjà écrit à Monsieur Ceferin, a lâché Olivier Létang en anglais, le téléphone à la main, sur des images captées par le diffuseur Canal+. Ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable. Où est le délégué ? » Bien évidemment, sa menace ne donnera rien. La direction de l’arbitrage de l’UEFA considère que l’officiel monténégrin n’a pas commis d’erreur sur le fait de jeu contesté, relaye L’Equipe ce vendredi. Mais surtout, le comportement d’Olivier Létang ne passe pas auprès de l’instance européenne.

Les dirigeants de l’UEFA, mécontents d’assister à ce genre de scènes récurrentes, sont surtout irrités par les propos du président lillois. Ce dernier a en effet cité le patron de l’instance. Jugée ridicule, son intervention laisse entendre que le Slovène a son mot à dire sur la désignation et les performances des arbitres, alors qu’Aleksander Ceferin ne s’en occupe absolument pas. Histoire de marquer le coup, il ne serait pas étonnant que l’UEFA décide d’infliger une nouvelle sanction à Olivier Létang.