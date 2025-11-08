Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort





L’équipe dirigeante de l ’Olympique de Marseille enregistre un renfort. Dans la foulée de la victoire face à Brest, le club provençal a fait savoir que l’ancien international italien Federico Balzaretti arrivait au poste de directeur sportif adjoint. Il sera là pour épauler Mehdi Benatia, et s’occupera visiblement du scouting en particulier.

« Federico Balzaretti rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille pour seconder Medhi Benatia. Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Federico Balzaretti et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions », a fait savoir l’OM à propos de l’ancien défenseur, connu notamment pour ses passages à la Juventus et à Palerme.