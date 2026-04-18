Nadir oublie l'OM, son prochain club est en Ligue 1

L'Olympique de Marseille sait que l’été prochain s’annonce mouvementé sur le marché des transferts. Le club phocéen devrait notamment perdre certains jeunes joueurs, dont Bilal Nadir.

L’Olympique de Marseille est concentré sur la fin de sa saison. Les Phocéens visent une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. En fonction des résultats de cette fin d’exercice, le mercato estival sera ajusté du côté du Stade Vélodrome par la direction du club.

Déjà, certains joueurs ne devraient pas poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. C’est notamment le cas de Bilal Nadir. Le milieu de terrain sera en fin de contrat dans quelques mois et l’ OM n'est pas particulièrement enclin à le conserver. Heureusement pour lui, le Marocain de 22 ans ne manquera pas d’opportunités pour rebondir au plus haut niveau.

Bilal Nadir, un avenir qui se dessine en Ligue 1

Selon les dernières informations d’Africafoot, Bilal Nadir pourrait en effet signer libre à l’OGC Nice. Les Aiglons apprécient son profil, d’autant qu’il a été formé au club entre 2009 et 2021. Outre les pensionnaires de l’Allianz Riviera, d’autres clubs de Ligue 1 s’intéressent également à lui, comme le Stade Rennais et le RC Strasbourg.

Le natif de Nice aura donc l’embarras du choix pour rebondir et s’imposer en France. À l’OM, Bilal Nadir n’aura pas vraiment eu sa chance malgré 19 apparitions et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le joueur de 22 ans aura à cœur de terminer son passage à l’Olympique de Marseille de la meilleure des manières. Les Phocéens auront des rendez-vous importants à disputer. Le premier sera à Lorient ce samedi en championnat du côté du Moustoir. Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur sous peine de sortir du top 4. Ce serait un véritable coup dur pour les ambitions phocéennes et les attentes assez énormes des fans et observateurs du club.