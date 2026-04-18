Nadir ICONSPORT_279023_0094

Nadir oublie l'OM, son prochain club est en Ligue 1

OM18 avr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
L'Olympique de Marseille sait que l’été prochain s’annonce mouvementé sur le marché des transferts. Le club phocéen devrait notamment perdre certains jeunes joueurs, dont Bilal Nadir.
L’Olympique de Marseille est concentré sur la fin de sa saison. Les Phocéens visent une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. En fonction des résultats de cette fin d’exercice, le mercato estival sera ajusté du côté du Stade Vélodrome par la direction du club.
Déjà, certains joueurs ne devraient pas poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. C’est notamment le cas de Bilal Nadir. Le milieu de terrain sera en fin de contrat dans quelques mois et l’OM n'est pas particulièrement enclin à le conserver. Heureusement pour lui, le Marocain de 22 ans ne manquera pas d’opportunités pour rebondir au plus haut niveau.

Bilal Nadir, un avenir qui se dessine en Ligue 1 

Selon les dernières informations d’Africafoot, Bilal Nadir pourrait en effet signer libre à l’OGC Nice. Les Aiglons apprécient son profil, d’autant qu’il a été formé au club entre 2009 et 2021. Outre les pensionnaires de l’Allianz Riviera, d’autres clubs de Ligue 1 s’intéressent également à lui, comme le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Le natif de Nice aura donc l’embarras du choix pour rebondir et s’imposer en France. À l’OM, Bilal Nadir n’aura pas vraiment eu sa chance malgré 19 apparitions et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Lire aussi

TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le joueur de 22 ans aura à cœur de terminer son passage à l’Olympique de Marseille de la meilleure des manières. Les Phocéens auront des rendez-vous importants à disputer. Le premier sera à Lorient ce samedi en championnat du côté du Moustoir. Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur sous peine de sortir du top 4. Ce serait un véritable coup dur pour les ambitions phocéennes et les attentes assez énormes des fans et observateurs du club.
Articles Recommandés
Paixao ICONSPORT_361004_0131 (1)
OM

Paixao vendu à prix d'or, l'OM en plein doute

Austbø
ASSE

L’ASSE tient la recrue idéale pour remplacer Davitashvili

Mendy Camavinga ICONSPORT_245583_0147
Liga

Crise au Real Madrid, Pérez met 10 joueurs à la porte !

Quinten Timber ICONSPORT_283252_0244
OM

OM : Weah et Timber sur le banc, Beye choque les supporters

Fil Info

18 avr. , 17:30
Paixao vendu à prix d'or, l'OM en plein doute
18 avr. , 17:00
L’ASSE tient la recrue idéale pour remplacer Davitashvili
18 avr. , 16:30
Crise au Real Madrid, Pérez met 10 joueurs à la porte !
18 avr. , 16:16
OM : Weah et Timber sur le banc, Beye choque les supporters
18 avr. , 16:11
Lorient - OM : Les compos (17h sur BeInSports1)
18 avr. , 16:01
L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée
18 avr. , 16:00
L2 : Troyes assure et met la pression à l'ASSE
18 avr. , 16:00
Proche de l’OL, il fonce vers Manchester United
18 avr. , 15:30
PSG : Le niveau de Pacho, une légende n'avait jamais vu ça

Derniers commentaires

Lorient - OM : Les compos (17h sur BeInSports1)

1-0 Lorient ... 🙄

L'OL veut rapatrier un ex-Marseillais en France

On s en fout de ca , on doit encore dégraissé faudra vendre les hauts salaires le peu de bons joueurs et avoir que des prets ou des joueurs a 2 3M

Lorient - OM : Les compos (17h sur BeInSports1)

Allez l'OM. Pas d'excuse 👊⚽

Rodolphe Saadé et l'Arabie Saoudite, le mariage qui fait fantasmer l'OM

Pourquoi toi tu bois de l eau salée de mer ? Entre la mer et la seyne je préfère l eau de la mer

Lens-Toulouse : « Ça fait chier », la défaite ne passe pas

En quoi l'Athletico ou le bayern n'est pas réglo ? inutile de poser la question pour Paris, on connaît ton blaze

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading