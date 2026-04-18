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Sergio Conceiçao

OM : Beye viré, Marseille étudie la piste Conceiçao !

OM18 avr. , 8:00
parMehdi Lunay
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Habib Beye restera t-il sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? Rien n'est sûr avec le changement de direction au club et une qualification européenne incertaine. De quoi relancer la piste Sergio Conceiçao.
Nouveau logo, nouveau président, nouveau directeur sportif (à nommer prochainement). L'Olympique de Marseille a entamé sa révolution en vue de la saison prochaine. Dans ces conditions, la logique voudrait qu'Habib Beye cède son poste d'entraîneur. Le Sénégalais a réussi un début correct sur le plan comptable. Cependant, le jeu des Phocéens est plus que décevant sous ses ordres. Sans qualification directe en Ligue des champions, l'ancien coach de Rennes sera assurément sur un siège éjectable à l'OM.

L'OM s'intéresse de nouveau à Conceiçao

Quoi de mieux qu'un entraîneur expérimenté et coté pour lancer un nouveau projet ? Cela tombe bien : Sergio Conceiçao risque d'être bientôt libre. Les médias saoudiens annoncent son départ d'Al-Ittihad à l'issue de la saison. Selon le site italien Tuttomercato, l'OM fait partie des trois candidats pour récupérer le bouillant portugais. Les Phocéens doivent affronter la concurrence de deux formations de Serie A. Il s'agit de la Lazio où Conceiçao a évolué comme joueur et Naples où Antonio Conte est annoncé partant.
L'intérêt marseillais pour l'entraîneur de 51 ans n'est pas nouveau. En 2024, l'OM avait failli l'enrôler avant de se reporter sur Roberto de Zerbi. Le nom de Conceiçao avait aussi été évoqué brièvement en février dernier quand l'Italien était parti. Habib Beye avait finalement débarqué sur la Canebière à la place du Portugais. Ce dernier pourrait lui rendre la pareille dans quelques semaines. Ce serait sa deuxième expérience en Ligue 1 après 6 mois sublimes à Nantes lors de la saison 2016-2017. Les Canaris avaient terminé à la 7e place du championnat, soit le meilleur classement de l'ère Waldemar Kita.
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Hélas à la 17 éme , je pensais la L1 plié bravo au Lensois d'avoir battu des vaillants toulousains ..

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Sauf que la " Juve "" ne pourrait " se permettre de verser son salaire actuel donc " connerie " .....

PSG : Zaïre-Emery, l'info mercato qui fait trembler Paris

oui il va quitter le PSG pour la vieille dame,on y croit.0..Puis ces clodos qui n'ont jamais d'argent ils vont nous le payer en 50 x sans frais?

PSG : Zaïre-Emery, l'info mercato qui fait trembler Paris

Des 3 milieux actuels c'est bien celui que j'aime le moins mais il est beaucoup plus qu'un simple remplaçant à Ruiz. Jamais il demandera son départ et même dans ce cas improbable ça partira pas en dessous des 100M, que ces pinces de la Juv aillent voir ailleurs.

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Jallet. ptdrrrr. ah ouais qd meme. niveau objectivité pour l OM. c est clair que là c est le top mdr.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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