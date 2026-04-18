OM : Beye viré, Marseille étudie la piste Conceiçao !

Habib Beye restera t-il sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? Rien n'est sûr avec le changement de direction au club et une qualification européenne incertaine. De quoi relancer la piste Sergio Conceiçao.

Nouveau logo, nouveau président, nouveau directeur sportif (à nommer prochainement). L' Olympique de Marseille a entamé sa révolution en vue de la saison prochaine. Dans ces conditions, la logique voudrait qu'Habib Beye cède son poste d'entraîneur. Le Sénégalais a réussi un début correct sur le plan comptable. Cependant, le jeu des Phocéens est plus que décevant sous ses ordres. Sans qualification directe en Ligue des champions, l'ancien coach de Rennes sera assurément sur un siège éjectable à l'OM.

L'OM s'intéresse de nouveau à Conceiçao

Quoi de mieux qu'un entraîneur expérimenté et coté pour lancer un nouveau projet ? Cela tombe bien : Sergio Conceiçao risque d'être bientôt libre. Les médias saoudiens annoncent son départ d'Al-Ittihad à l'issue de la saison. Selon le site italien Tuttomercato, l'OM fait partie des trois candidats pour récupérer le bouillant portugais. Les Phocéens doivent affronter la concurrence de deux formations de Serie A. Il s'agit de la Lazio où Conceiçao a évolué comme joueur et Naples où Antonio Conte est annoncé partant.

L'intérêt marseillais pour l'entraîneur de 51 ans n'est pas nouveau. En 2024, l'OM avait failli l'enrôler avant de se reporter sur Roberto de Zerbi. Le nom de Conceiçao avait aussi été évoqué brièvement en février dernier quand l'Italien était parti. Habib Beye avait finalement débarqué sur la Canebière à la place du Portugais. Ce dernier pourrait lui rendre la pareille dans quelques semaines. Ce serait sa deuxième expérience en Ligue 1 après 6 mois sublimes à Nantes lors de la saison 2016-2017. Les Canaris avaient terminé à la 7e place du championnat, soit le meilleur classement de l'ère Waldemar Kita.