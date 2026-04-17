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TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 117 avr. , 7:00
parAlexis Rose
2
Une semaine après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Metz, l’Olympique de Marseille voudra enchaîner contre Lorient pour espérer retrouver sa place sur le podium de la Ligue 1.

Quelle heure pour Lorient - OM ?

La bataille pour le podium fait rage en Ligue 1 entre Lille, Marseille, Lyon, Rennes et Monaco, cinq équipes séparées de quatre points seulement. Autant dire que chaque match est important dans ce sprint final, à commencer par celui de l’OM à Lorient. Cette rencontre importante pour les Marseillais se jouera ce samedi 18 avril à 17h00 au Stade du Moustoir. L’arbitre sera Éric Wattellier.

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Sur quelle chaîne suivre Lorient - OM ?

Contrairement à tous les autres matchs de Ligue 1 de cette 30e journée, cette rencontre entre le FC Lorient et l’Olympique de Marseille sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Lorient - OM :

Bien installé dans le ventre mou du championnat de France, avec une bonne avance sur la zone rouge et trop de retard sur les places européennes pour espérer jouer quelque chose en cette fin de saison, Lorient veut maintenant marquer les esprits. Pour cela, le FCL va tenter de jouer un vilain tour à l’OM. Pour ce match, Olivier Pantaloni sera privé de Bamba, Fadiga, Kouassi, Talbi ou Touré.
La compo probable de Lorient : Mvogo - Meité, Adjei, Faye - Tosin, Cadiou, Avom, Yongwa - Makengo, Dieng, Pagis.
Suite à deux défaites de rang contre des concurrents directs, à savoir Lille (1-2) et Monaco (1-2), l’OM a parfaitement relancé la machine face à Metz la semaine dernière (3-1). Quatrième du classement, avec un point de retard sur le LOSC (3e), une unité d’avance sur l’OL (5e), deux sur Rennes (6e) et trois sur l’ASM (7e), Marseille n’aura pas le droit à l’erreur en Bretagne samedi après-midi. Histoire de mettre la pression sur ses concurrents, alors que Lyon jouera par exemple Paris, le club phocéen voudra l’emporter à Lorient. Pour ce match, Habib Beye fera sans Aguerd ou Medina.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Emerson - Weah, Timber, Hojbjerg, Paixao - Traoré - Aubameyang, Gouiri.

Ligue 1

18 avril 2026 à 17:00
Lorient
17:00
Olympique Marseille
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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