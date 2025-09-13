« Merci pour votre soutien », il quitte l’OM et se lâche

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.