ICONSPORT_266745_0218

« Merci pour votre soutien », il quitte l’OM et se lâche

OM13 sept. , 10:40
parGuillaume Conte

Le mercato se termine enfin dans tous les championnats du monde, et c’est notamment le cas en Turquie. Sur le buzzer, Istanbul Başakşehir a fait signer Amine Harit, qui n’avait plus les faveurs de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Un départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour réduire un peu l’effectif provençal, sans que cela ne pénalise l’équipe. C’est notamment avec une bonne dose d’émotion que le milieu de terrain a dit au revoir à Marseille et à son fervent public. Sur les réseaux sociaux, il a écrit un message d’adieu pour rendre hommage à son passage de quatre ans à l’OM, même si ce fut souvent bien compliqué. 
« Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers sur le terrain, mes frères dans les vestiaires, les coachs qui nous ont accompagnés, ainsi que les dirigeants pour la confiance accordée durant ces années. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite », a livré l’ancien joueur de Schalke 04 et du FC Nantes notamment, qui va désormais poursuivre son aventure dans le championnat de Turquie. 
Articles Recommandés
Tolisso OL
OL

« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve

ICONSPORT_267306_0027
PSG

PSG : « Je suis inquiet », la réponse cash de Luis Enrique à Deschamps

ICONSPORT_270064_0118
OM

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

edf giroud et benzema la guerre des clans repart icon ppg 200614 11 14 354315
Equipe de France

« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema

Fil Info

14:30
« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve
14:00
PSG : « Je suis inquiet », la réponse cash de Luis Enrique à Deschamps
13:40
« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas
13:20
« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema
13:00
« Est-ce que nos gamins sont prêts ? », cet ancien de l’OL s'inquiète
12:40
Ballon d'Or : Dembélé au coeur d'un scandale en Australie
12:20
« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair
12:00
MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition
11:45
TV : PSG - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.

MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition

on en demandera 50-60M

Le PSG sauve le mercato de l’OL

Ce site mérite de crever. D'ailleurs on y est presque

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading