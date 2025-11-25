LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Orange Vélodrome

Buts : Aubameyang (46e, 50e) pour l’OM ; Barnes (6e) pour Newcastle

Dos au mur après 3 défaites en 4 matchs de C1, Marseille a renoué avec le succès contre Newcastle. Une victoire 2-1 grâce à un Aubameyang des grands soirs.

Solide en Ligue 1, déprimant en Ligue des champions. Tel était le destin de l'OM au coup d'envoi de ce cinquième match européen contre Newcastle. Contraints de gagner pour atteindre les barrages, les Marseillais ne se rassuraient pas durant l'entame. Hojbjerg sauvait un ballon sur la ligne (4e) avant l'ouverture du score anglaise deux minutes plus tard. Barnes fusillait Rulli dans une défense phocéenne fort passive. Malgré un certain déchet technique dans la construction du jeu, Marseille emballait la rencontre. Aubameyang se créait plusieurs situations notamment.

Néanmoins, le Gabonais butait sur Nick Pope ou ratait le cadre de peu. Une inefficacité gommée après les 15 minutes de mi-temps. L'attaquant de 36 ans frappait deux fois en 4 minutes au retour des vestiaires avec un but en angle fermé et un tacle gagnant au premier poteau. Un doublé qui rappelle Didier Drogba contre ce même club anglais en 2004. L'OM avait renversé le match et poussait pour enfoncer le clou, sans succès. Les remplaçants de Newcastle Woltemade et Elanga rééquilibraient les débats et mettaient sous pression Rulli.

Le portier argentin tenait bon pour garantir le succès 2-1 de l'OM. Une victoire qui permet à l'OM de réintégrer le top 24 avec les potentiels barragistes.