LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ligue des Champions25 nov. , 22:58
parMehdi Lunay
23
Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée
Orange Vélodrome
OM-Newcastle 2-1
Buts : Aubameyang (46e, 50e) pour l’OM ; Barnes (6e) pour Newcastle
Dos au mur après 3 défaites en 4 matchs de C1, Marseille a renoué avec le succès contre Newcastle. Une victoire 2-1 grâce à un Aubameyang des grands soirs.
Solide en Ligue 1, déprimant en Ligue des champions. Tel était le destin de l'OM au coup d'envoi de ce cinquième match européen contre Newcastle. Contraints de gagner pour atteindre les barrages, les Marseillais ne se rassuraient pas durant l'entame. Hojbjerg sauvait un ballon sur la ligne (4e) avant l'ouverture du score anglaise deux minutes plus tard. Barnes fusillait Rulli dans une défense phocéenne fort passive. Malgré un certain déchet technique dans la construction du jeu, Marseille emballait la rencontre. Aubameyang se créait plusieurs situations notamment.
Néanmoins, le Gabonais butait sur Nick Pope ou ratait le cadre de peu. Une inefficacité gommée après les 15 minutes de mi-temps. L'attaquant de 36 ans frappait deux fois en 4 minutes au retour des vestiaires avec un but en angle fermé et un tacle gagnant au premier poteau. Un doublé qui rappelle Didier Drogba contre ce même club anglais en 2004. L'OM avait renversé le match et poussait pour enfoncer le clou, sans succès. Les remplaçants de Newcastle Woltemade et Elanga rééquilibraient les débats et mettaient sous pression Rulli.
Le portier argentin tenait bon pour garantir le succès 2-1 de l'OM. Une victoire qui permet à l'OM de réintégrer le top 24 avec les potentiels barragistes.

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
Aubameyang46'Aubameyang50'
2
1
Match terminé
Newcastle United
Barnes6'
23
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

