L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5

10e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens - Olympique de Marseille : 1-2.

Buts : Thauvin (20e) pour Lens ; Gouiri (2e), Abdallah (82e) pour l’OM.

Grâce à des buts de Gouiri et du jeune Abdallah, l'Olympique de Marseille a dominé le Racing Club de Lens (2-1) pour remonter tout proche du podium de la Ligue 1.

Humiliés par Côme en Ligue des Champions cette semaine (1-9) et bousculés par ses supporters avec une banderole « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire », les Sang et Or offraient un début de match délirant. Puisqu’après seulement quelques secondes de jeu, Gouiri, à l’affût dans la surface, profitait d’une énorme mésentente entre Gradit et Baidoo pour marquer dans un but laissé vide par Risser (0-1 à la 2e). Suite à cette ouverture du score gag, le RCL réagissait et l’ancien Marseillais Thauvin égalisait même de la tête à la réception d’un bon centre de Sotoca (1-1 à la 20e). Le reste de la première période était animé : Gouiri trouvait la barre (25e), Risser se montrait décisif face à Harit (39e) et De Lange répondait lui aussi présent (45e+1). Mais pas de quoi faire la différence avant la mi-temps.

En début de seconde période, Lens se montrait le plus dangereux, mais De Lange s’interposait face à Udol (61e, 72e). Et sur la fin de match, c'est l' OM qui passait devant ! Après un bon travail de Paixao depuis le côté gauche et un tir de Gouiri contré, le jeune Abdallah surgissait au deuxième poteau pour crucifier Risser et permettre à l'OM de repasser devant (1-2 à la 82e). Un but qui faisait finalement le bonheur des Phocéens, qui remportaient donc une importante victoire dans le Nord de la France (1-2).