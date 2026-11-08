L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
parAlexis Rose
10e journée de Ligue 1 :
Stade Bollaert.
RC Lens - Olympique de Marseille : 1-2.
Buts : Thauvin (20e) pour Lens ; Gouiri (2e), Abdallah (82e) pour l’OM.
Grâce à des buts de Gouiri et du jeune Abdallah, l'Olympique de Marseille a dominé le Racing Club de Lens (2-1) pour remonter tout proche du podium de la Ligue 1.
Humiliés par Côme en Ligue des Champions cette semaine (1-9) et bousculés par ses supporters avec une banderole « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire », les Sang et Or offraient un début de match délirant. Puisqu’après seulement quelques secondes de jeu, Gouiri, à l’affût dans la surface, profitait d’une énorme mésentente entre Gradit et Baidoo pour marquer dans un but laissé vide par Risser (0-1 à la 2e). Suite à cette ouverture du score gag, le RCL réagissait et l’ancien Marseillais Thauvin égalisait même de la tête à la réception d’un bon centre de Sotoca (1-1 à la 20e). Le reste de la première période était animé : Gouiri trouvait la barre (25e), Risser se montrait décisif face à Harit (39e) et De Lange répondait lui aussi présent (45e+1). Mais pas de quoi faire la différence avant la mi-temps.
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En début de seconde période, Lens se montrait le plus dangereux, mais De Lange s’interposait face à Udol (61e, 72e). Et sur la fin de match, c'est l'OM qui passait devant ! Après un bon travail de Paixao depuis le côté gauche et un tir de Gouiri contré, le jeune Abdallah surgissait au deuxième poteau pour crucifier Risser et permettre à l'OM de repasser devant (1-2 à la 82e). Un but qui faisait finalement le bonheur des Phocéens, qui remportaient donc une importante victoire dans le Nord de la France (1-2).
Grâce à ce nouveau succès, le deuxième de la semaine après le Bayer Leverkusen et le cinquième de suite en championnat, l'OM de Bruno Genesio remonte à la quatrième place de la Ligue 1. En gagnant quatre rangs et en doublant notamment l'OL, Marseille se retrouve à deux petits points du podium, alors que le Lens d'un Yannick Cahuzac fragilisé continue de sombrer à la 11e place, à quatre longueurs du Top 5.
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Derniers commentaires
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
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|N
|D
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|BC
|+/-
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|7
|2
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|12
|21
|10
|6
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|1
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|7
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