Il passe sa saison à l’infirmerie, l’OM le veut

L'OM a une idée pour se renforcer sans débourser un centime cet été. Le club provençal cherche à relancer Yves Bissouma, qui a vécu une saison très difficile à Tottenham.

Contrairement aux années précédentes, il est difficile de savoir à quoi va ressembler le mercato de l’OM cet été. Si par le passé, cela bougeait dans tous les sens, les supporters étaient au moins assurés d’avoir de l’animation, des grosses sommes dépensées et quelques recrues de taille pour faire saliver la foule. Désormais, avec le départ de Pablo Longoria, celui plus que probable de Medhi Benatia, et la volonté de Frank McCourt de réduire la facture, l’Olympique de Marseille avance dans la plus grande incertitude.

Bissouma courtisé aux quatre coins du globe

En attendant de savoir à quelle place l’OM va terminer en Ligue 1 , il y a toutefois une certitude, les joueurs à zéro euro intéressent toujours les dirigeants provençaux. Selon les informations de Team Talk, Yves Bissouma se retrouve dans le viseur du club sudiste en vue de cet été, en raison de sa fin de contrat approchant à Tottenham. Le milieu de terrain révélé à Lille n’a pas réussi à convaincre les Spurs de lui faire signer un nouveau contrat. Il faut dire que, malgré des qualités techniques évidentes et une certaine puissance physique, le Malien de 29 ans a passé sa saison à l’infirmerie, entre sa sérieuse blessure au genou, son dérapage où on le voit sur les réseaux utiliser une substance peu recommandable pour un sportif de haut niveau, et une nouvelle blessure musculaire actuellement, Bissouma n’a disputé que 8 matchs cette saison.

Le milieu de terrain aura connu six fois la défaite, pour deux matchs nuls et un départ qui ne sera pas trop pleuré dans le Nord de Londres. Ses qualités attirent toutefois du monde en dehors de l’OM, puisque Nice est également cité, tout comme Charlotte en MLS et deux clubs turcs. Une arrivée en Arabie saoudite n’est pas à exclure non plus pour un joueur qui sait que son profil fait encore saliver même s’il est loin de l’époque où Tottenham avait déboursé 30 ME pour le faire venir de Brighton.