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Il passe sa saison à l’infirmerie, l’OM le veut

OM28 mars , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OM a une idée pour se renforcer sans débourser un centime cet été. Le club provençal cherche à relancer Yves Bissouma, qui a vécu une saison très difficile à Tottenham.
Contrairement aux années précédentes, il est difficile de savoir à quoi va ressembler le mercato de l’OM cet été. Si par le passé, cela bougeait dans tous les sens, les supporters étaient au moins assurés d’avoir de l’animation, des grosses sommes dépensées et quelques recrues de taille pour faire saliver la foule. Désormais, avec le départ de Pablo Longoria, celui plus que probable de Medhi Benatia, et la volonté de Frank McCourt de réduire la facture, l’Olympique de Marseille avance dans la plus grande incertitude.

Bissouma courtisé aux quatre coins du globe

En attendant de savoir à quelle place l’OM va terminer en Ligue 1, il y a toutefois une certitude, les joueurs à zéro euro intéressent toujours les dirigeants provençaux. Selon les informations de Team Talk, Yves Bissouma se retrouve dans le viseur du club sudiste en vue de cet été, en raison de sa fin de contrat approchant à Tottenham. Le milieu de terrain révélé à Lille n’a pas réussi à convaincre les Spurs de lui faire signer un nouveau contrat. Il faut dire que, malgré des qualités techniques évidentes et une certaine puissance physique, le Malien de 29 ans a passé sa saison à l’infirmerie, entre sa sérieuse blessure au genou, son dérapage où on le voit sur les réseaux utiliser une substance peu recommandable pour un sportif de haut niveau, et une nouvelle blessure musculaire actuellement, Bissouma n’a disputé que 8 matchs cette saison.
Le milieu de terrain aura connu six fois la défaite, pour deux matchs nuls et un départ qui ne sera pas trop pleuré dans le Nord de Londres. Ses qualités attirent toutefois du monde en dehors de l’OM, puisque Nice est également cité, tout comme Charlotte en MLS et deux clubs turcs. Une arrivée en Arabie saoudite n’est pas à exclure non plus pour un joueur qui sait que son profil fait encore saliver même s’il est loin de l’époque où Tottenham avait déboursé 30 ME pour le faire venir de Brighton.
Y. Bissouma

Y. Bissouma

MaliMali Âge 29 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs8
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Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
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Jaune0
Rouge0
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FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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