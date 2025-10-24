ICONSPORT_274542_0080

L’OM voit rouge, De Zerbi accusé

OM24 oct. , 13:20
parGuillaume Conte
1
Les matchs à 11 contre 11 sont rares avec l'OM ces derniers temps. Le caractère volcanique de Roberto De Zerbi y est pour beaucoup, mais le danger pour les résultats du club est bien présent. 
Leader du championnat de France, dans le coup en Ligue des Champions malgré des résultats décevants, l’OM se sait attendu à chaque sortie. Les Marseillais répondent toujours présents dans l’engagement, ce qui est l’un des leitmotiv de Roberto De Zerbi. Le technicien est de plus en plus nerveux à mesure que ses mois à Marseille défilent. Cela commence non seulement à se voir, mais aussi à déteindre sur ses joueurs. Résultat, les rencontres qui ne se terminent pas à 11 contre 11 s’accumulent, et pas forcément pour le plus grand bonheur de l’OM. 
Malgré la supériorité numérique, cela n’a pas fonctionné contre Rennes ou le Real Madrid cette saison. En revanche, quand l’OM a vu rouge face à Lyon ou le Sporting Portugal, cela a débouché sur zéro point dans des matchs plutôt maitrisés avant cela. Pour L’Equipe, cela ne fait aucun doute, Roberto De Zerbi est bien trop nerveux sur le bord du terrain, et cela se ressent sur l’attitude de ses joueurs sur les rencontres. 
« Le management de De Zerbi alimente volontiers cette tension, et il avait d'ailleurs calmé le jeu après le déplacement breton. Depuis, son naturel a repris le dessus et il est aussi concerné par les fins de match en tribune : expulsé contre le PSG (1-0, le 22 septembre), l'entraîneur a reçu 2 rouges et 6 jaunes depuis son arrivée en L1 et il a encore été averti à Lisbonne, après un accrochage avec le staff portugais », souligne ainsi L’Equipe ce vendredi. 
Voir en effet Roberto De Zerbi s’accrocher avec les arbitres ou avec le staff adverse est devenu une habitude, et l’entraineur italien joue de cette fougue pour la transmettre à ses joueurs. Attention toutefois à ne pas se perdre en route,  car en Ligue des Champions, la marge de l’OM est fine sur les autres équipes, et évoluer à 10 contre 11 risque bien de continuer à faire perdre des points au club olympien. 

Ligue 1

25 octobre 2025 à 21:05
Lens
21:05
Olympique Marseille
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

