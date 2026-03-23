Simple béquille pour Greenwood, l'OM respire

OL : Endrick traité de Simplet, Riolo va loin

Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?