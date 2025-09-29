Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises cet été. L’international français a rejoint l’AC Milan, où il fait déjà l’unanimité.

Il y a tout juste un an, l’Olympique de Marseille réalisait un coup énorme sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Adrien Rabiot . Libre de tout contrat, l’international français signait pour deux ans à l’OM. Elu meilleur joueur de la saison 2024-2025 par les supporters, le milieu de terrain formé au PSG a finalement quitté Marseille après une seule saison passée au club. En cause, une bagarre avec Jonathan Rowe lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Rennes, qui a forcé les dirigeants olympiens à mettre les deux joueurs sur la liste des transferts. A quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille a tiré 7 millions d’euros de la vente du vice-champion du monde.

Un montant correct pour un joueur ayant pris l’habitude de partir libre, mais qui fait surtout le bonheur de l’AC Milan qui a raflé la mise. Titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Massimiliano Allegri, qui réalise un superbe début de saison en Série A, Adrien Rabiot a encore été un grand artisan de la victoire milanaise contre Naples dimanche soir (2-1). Son rendement est si satisfaisant que le compte @ACMilan-FR se demande comment l’OM a pu lâcher un tel joueur pour une somme si faible.

« 7M pour Adrien Rabiot a été un braquage absolu. Depuis son arrivée, jamais le milieu de Milan n’a été aussi équilibré. Recrue incroyable. On s’en tape royalement de sa mère. À la Juve ya jamais rien eu, il a une relation spéciale avec Allegri et on est très content de l’avoir surtout à un prix aussi dérisoire » se félicite sur X le compte spécialisé dans l’actualité de l’AC Milan en France et suivi par plus de 90.000 followers sur les réseaux sociaux.

Crédité d’un 7/10 dans la Gazzetta dello Sport après le succès de l’AC Milan contre Naples, Adrien Rabiot a en tout cas parfaitement réussi son retour en Italie. « Quel coup de mercato. Personnalité au milieu de terrain, sortie de balle, présence dans les tacles et beaucoup de courses. Il a le coeur et les poumons pour soutenir son équipe quand elle est en difficulté » note à son sujet le journal aux pages roses. De quoi laisser de gros regrets à Roberto De Zerbi et à l’OM, qui ne voulaient initialement pas se séparer de Rabiot l’été dernier.