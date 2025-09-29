ICONSPORT_272237_0154
Giovanni Di Lorenzo et Adrien Rabiot

L’OM victime d’un « braquage absolu » à 7 ME

OM29 sept. , 15:00
parCorentin Facy
0
Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises cet été. L’international français a rejoint l’AC Milan, où il fait déjà l’unanimité.
Il y a tout juste un an, l’Olympique de Marseille réalisait un coup énorme sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Adrien Rabiot. Libre de tout contrat, l’international français signait pour deux ans à l’OM. Elu meilleur joueur de la saison 2024-2025 par les supporters, le milieu de terrain formé au PSG a finalement quitté Marseille après une seule saison passée au club. En cause, une bagarre avec Jonathan Rowe lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Rennes, qui a forcé les dirigeants olympiens à mettre les deux joueurs sur la liste des transferts. A quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille a tiré 7 millions d’euros de la vente du vice-champion du monde.
Un montant correct pour un joueur ayant pris l’habitude de partir libre, mais qui fait surtout le bonheur de l’AC Milan qui a raflé la mise. Titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Massimiliano Allegri, qui réalise un superbe début de saison en Série A, Adrien Rabiot a encore été un grand artisan de la victoire milanaise contre Naples dimanche soir (2-1). Son rendement est si satisfaisant que le compte @ACMilan-FR se demande comment l’OM a pu lâcher un tel joueur pour une somme si faible.

Lire aussi

Rabiot l’a métamorphosé, Milan remercie l’OMRabiot l’a métamorphosé, Milan remercie l’OM
Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévuRabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu
« 7M pour Adrien Rabiot a été un braquage absolu. Depuis son arrivée, jamais le milieu de Milan n’a été aussi équilibré. Recrue incroyable. On s’en tape royalement de sa mère. À la Juve ya jamais rien eu, il a une relation spéciale avec Allegri et on est très content de l’avoir surtout à un prix aussi dérisoire » se félicite sur X le compte spécialisé dans l’actualité de l’AC Milan en France et suivi par plus de 90.000 followers sur les réseaux sociaux.
Crédité d’un 7/10 dans la Gazzetta dello Sport après le succès de l’AC Milan contre Naples, Adrien Rabiot a en tout cas parfaitement réussi son retour en Italie. « Quel coup de mercato. Personnalité au milieu de terrain, sortie de balle, présence dans les tacles et beaucoup de courses. Il a le coeur et les poumons pour soutenir son équipe quand elle est en difficulté » note à son sujet le journal aux pages roses. De quoi laisser de gros regrets à Roberto De Zerbi et à l’OM, qui ne voulaient initialement pas se séparer de Rabiot l’été dernier.
0
Articles Recommandés
edf michael oliver designe contre le portugal la france a peur iconsport 233316 0264 377986
PSG

Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet

ICONSPORT_272230_0151
Rennes

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

ICONSPORT_265806_0089
FC Nantes

Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?

ICONSPORT_272238_0016
Liga

Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne

Fil Info

14:30
Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet
14:00
Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique
13:40
Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?
13:20
Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne
13:00
Un problème Merah à l'OL ?
12:40
Eirik Horneland fait hurler l'ASSE
12:20
OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche
12:00
Luis Enrique l'adore, le PSG peut l'avoir pour 10 ME
11:30
L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi

Derniers commentaires

Un problème Merah à l'OL ?

C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading