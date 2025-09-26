ita rabiot chouchou d allegri il est oblige de jouer iconsport 269285 0445 398525

Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu

OM26 sept. , 21:00
parEric Bethsy
Poussé vers la sortie après la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, Adrien Rabiot a rapidement rebondi au Milan AC. Mais le milieu de terrain aurait pu retrouver l’Italie quelques semaines plus tôt si Naples était allé au bout de ses intentions.
Massimiliano Allegri a sauté sur l’occasion. Proche d’Adrien Rabiot pendant leur passage commun à la Juventus Turin, l’entraîneur du Milan AC a suivi la mésaventure du Français à l’Olympique de Marseille. L’Italien n’a donc pas tardé à lui passer un coup de fil après sa mise à l’écart en raison de la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes. « J'étais déjà en discussions avec Allegri à son arrivée à Milan, mais j'étais évidemment lié à Marseille », racontait récemment Adrien Rabiot.
« Puis, quand ce qui s'est passé est arrivé, il m'a immédiatement appelé et nous avons parlé du projet milanais, de l'équipe qu'il avait en tête, de l'idée de retrouver la Ligue de Champions et de faire un bon parcours », ajoutait l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, finalement transféré chez les Rossoneri pour environ 10 millions d’euros. Une décision pertinente pour le Milan AC puisque sa recrue arrivée en provenance de Marseille s’est rapidement imposée. Avec la confiance de Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot s’est déjà rendu indispensable et fait partie des leaders en interne.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
On peut affirmer avec certitude que l’international tricolore sera titulaire dimanche face à Naples, une autre équipe intéressée par son profil cet été. Bien avant le feuilleton qui a animé la fin du mercato marseillais, le champion d’Italie avait coché le nom d’Adrien Rabiot en cas de départ d’André-Frank Zambo Anguissa. Mais comme l’indique Tuttomercatoweb, la blessure musculaire de l’attaquant napolitain Romelu Lukaku en août a incité le Napoli à investir sur Rasmus Hojlund (prêt payant à 6 M€, avec une option d’achat à 44 M€), et à oublier la piste menant au Duc. Un contretemps dont le Milan AC ne se plaindra pas.
