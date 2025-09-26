Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu

Poussé vers la sortie après la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, Adrien Rabiot a rapidement rebondi au Milan AC. Mais le milieu de terrain aurait pu retrouver l’Italie quelques semaines plus tôt si Naples était allé au bout de ses intentions.

J'étais déjà en discussions avec Allegri à son arrivée à Milan, mais j'étais évidemment lié à Marseille », racontait récemment Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri a sauté sur l’occasion. Proche d’Adrien Rabiot pendant leur passage commun à la Juventus Turin, l’entraîneur du Milan AC a suivi la mésaventure du Français à l’Olympique de Marseille . L’Italien n’a donc pas tardé à lui passer un coup de fil après sa mise à l’écart en raison de la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes. «», racontait récemment Adrien Rabiot.

« Puis, quand ce qui s'est passé est arrivé, il m'a immédiatement appelé et nous avons parlé du projet milanais, de l'équipe qu'il avait en tête, de l'idée de retrouver la Ligue de Champions et de faire un bon parcours », ajoutait l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, finalement transféré chez les Rossoneri pour environ 10 millions d’euros. Une décision pertinente pour le Milan AC puisque sa recrue arrivée en provenance de Marseille s’est rapidement imposée. Avec la confiance de Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot s’est déjà rendu indispensable et fait partie des leaders en interne.

A. Rabiot France • Âge 30 • Milieu Coupe de France Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

On peut affirmer avec certitude que l’international tricolore sera titulaire dimanche face à Naples, une autre équipe intéressée par son profil cet été. Bien avant le feuilleton qui a animé la fin du mercato marseillais, le champion d’Italie avait coché le nom d’Adrien Rabiot en cas de départ d’André-Frank Zambo Anguissa. Mais comme l’indique Tuttomercatoweb, la blessure musculaire de l’attaquant napolitain Romelu Lukaku en août a incité le Napoli à investir sur Rasmus Hojlund (prêt payant à 6 M€, avec une option d’achat à 44 M€), et à oublier la piste menant au Duc. Un contretemps dont le Milan AC ne se plaindra pas.