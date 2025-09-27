Rabiot l’a métamorphosé, Milan remercie l’OM

Dès son arrivée au Milan AC cet été, Adrien Rabiot a immédiatement répondu aux attentes de Massimiliano Allegri. L’entraîneur des Rossoneri ne regrette absolument pas la signature du milieu français dont les qualités augmentent le niveau de son équipe.

Le Milan AC n’est plus la même équipe. Aux yeux de la presse italienne, les Rossoneri sont tout simplement métamorphosés depuis l’arrivée d’Adrien Rabiot. La formation entraînée par Massimiliano Allegri a disputé trois matchs après la signature du Français. Résultat, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille les a tous débutés et les Milanais ont battu Bologne (1-0), l'Udinese (0-3) et Lecce (3-0) en Coupe d'Italie, avec sept buts inscrits et aucun encaissé.

Les résultats donnent raison à l’entraîneur du Milan AC qui a sauté sur l’occasion de recruter Adrien Rabiot après sa mise à l’écart au club phocéen. L’Italien, proche du milieu polyvalent qu’il avait eu sous ses ordres à la Juventus Turin, savait exactement ce que son petit protégé pouvait apporter aux Rossoneri. La presse transalpine constate que l’international tricolore représente un atout à la fois défensif et offensif. Adrien Rabiot amène du dynamisme, de la qualité technique et son volume de jeu qui complète parfaitement le profil d’un Luka Modric moins mobile mais plus créatif balle au pied.

Quant au vestiaire, le joueur formé au Paris Saint-Germain se distingue déjà par son leadership et sa forte personnalité. Autant dire qu’Adrien Rabiot fait de nouveau le bonheur de son coach. « Le club a fait quelque chose d'important en recrutant Rabiot, s’est réjoui Massimiliano Allegri ce samedi en conférence de presse. Il a augmenté la concurrence au sein du groupe. » Dimanche soir à San Siro, le Duc sera néanmoins attendu au tournant contre ses homologues de Naples Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay ou encore Kevin De Bruyne.