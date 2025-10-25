L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Efficace dans son recrutement estival, l’Olympique de Marseille veut poursuivre sur sa lancée. Le club phocéen va tenter d’attirer le milieu offensif algérien Anis Hadj Moussa qui souhaite quitter le Feyenoord Rotterdam à cause des tensions avec son entraîneur Robin van Persie.

Si certains choix ont abouti à des flops ces dernières années, l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé cet été. Le recrutement opéré par le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia s’avère particulièrement efficace. Prenons l’exemple de l’ailier brésilien Igor Paixão qui met tout le monde d’accord après les critiques sur ses premiers matchs. Alors pourquoi ne pas retenter sa chance du côté de Rotterdam ? Le club phocéen va effectivement tenter de piocher à nouveau dans l’effectif du Feyenoord.

Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants marseillais négocient avec leurs homologues néerlandais pour conclure le transfert d’Anis Hadj Moussa (23 ans). Cet ailier droit gaucher représente une belle opportunité sur le marché. Notamment convoité par Benfica cet été, l’international algérien (7 sélections) avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en juillet. Mais trois mois plus tard, son départ est évoqué à cause de tensions avec son entraîneur Robin van Persie. L’ambiance glaciale entre les deux hommes s’est confirmée jeudi soir quand Anis Hadj Moussa, auteur d’un festival sur son but contre le Panathinaïkos (3-1) en Ligue Europa, a quand même été critiqué par son coach.

« Il a marqué un but fantastique mais dans le jeu, je l’ai trouvé très mauvais », a lâché la légende du foot néerlandais. Régulièrement titularisé cette saison, et déjà auteur de 6 buts plus une passe décisive en 13 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Paris se dirige ainsi vers la sortie. Et plus particulièrement vers l’Olympique de Marseille si l’on en croit la source. Aucun montant n’est évoqué mais le joueur formé à Lens, où il n’avait pas percé en équipe première, possède une valeur estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt.