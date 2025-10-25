Hadj Moussa

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

OM25 oct. , 13:00
parEric Bethsy
0
Efficace dans son recrutement estival, l’Olympique de Marseille veut poursuivre sur sa lancée. Le club phocéen va tenter d’attirer le milieu offensif algérien Anis Hadj Moussa qui souhaite quitter le Feyenoord Rotterdam à cause des tensions avec son entraîneur Robin van Persie.
Si certains choix ont abouti à des flops ces dernières années, l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé cet été. Le recrutement opéré par le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia s’avère particulièrement efficace. Prenons l’exemple de l’ailier brésilien Igor Paixão qui met tout le monde d’accord après les critiques sur ses premiers matchs. Alors pourquoi ne pas retenter sa chance du côté de Rotterdam ? Le club phocéen va effectivement tenter de piocher à nouveau dans l’effectif du Feyenoord.

Lire aussi

Paixao, la revanche à 35 millions d'euros de l'OMPaixao, la revanche à 35 millions d'euros de l'OM
Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants marseillais négocient avec leurs homologues néerlandais pour conclure le transfert d’Anis Hadj Moussa (23 ans). Cet ailier droit gaucher représente une belle opportunité sur le marché. Notamment convoité par Benfica cet été, l’international algérien (7 sélections) avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en juillet. Mais trois mois plus tard, son départ est évoqué à cause de tensions avec son entraîneur Robin van Persie. L’ambiance glaciale entre les deux hommes s’est confirmée jeudi soir quand Anis Hadj Moussa, auteur d’un festival sur son but contre le Panathinaïkos (3-1) en Ligue Europa, a quand même été critiqué par son coach.
« Il a marqué un but fantastique mais dans le jeu, je l’ai trouvé très mauvais », a lâché la légende du foot néerlandais. Régulièrement titularisé cette saison, et déjà auteur de 6 buts plus une passe décisive en 13 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Paris se dirige ainsi vers la sortie. Et plus particulièrement vers l’Olympique de Marseille si l’on en croit la source. Aucun montant n’est évoqué mais le joueur formé à Lens, où il n’avait pas percé en équipe première, possède une valeur estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269566_0055
OL

L'OL perd encore un jeune en cours de saison

ICONSPORT_274636_0101
OL

Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action

ICONSPORT_272756_0138
OM

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Fil Info

13:20
L'OL perd encore un jeune en cours de saison
12:40
Les supporters de l'OL interdits à Paris, la résistance entre en action
12:20
Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient
12:00
Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise
11:48
Le groupe du PSG pour le déplacement à Brest
11:30
Tibo InShape supporter de quel club ? Sa réponse musclée et sidérante
11:00
Mbappé et Vinicius vont au resto pour tuer le Barça
10:40
OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

Derniers commentaires

Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Oui oui et encore oui !!!

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading