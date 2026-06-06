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L'OM vend Gouiri et Aubameyang, énorme chantier en attaque

OM06 juin , 17:00
parCorentin Facy
7
Grégory Lorenzi est confronté à un chantier immense pour son premier mercato avec l’OM. Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang ne seront pas retenus, et l’attaque entière pourrait être à rebâtir.
Incapable d’accrocher une place en Ligue des Champions la saison dernière, l’Olympique de Marseille va être contraint de se serrer la ceinture cet été. Le nouveau président Stéphane Richard le sait et a nommé par conséquent un directeur sportif capable de se débrouiller avec de très faibles moyens en la personne de Grégory Lorenzi. L’ancien homme fort de Brest le sait, il va falloir vendre en masse cet été, et recruter très malin. Au rayon des départs, celui de Mason Greenwood fait peu de doutes. Au transfert de l’Anglais pourrait s’ajouter ceux d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang.
Comme le souligne Le Phocéen, l’international algérien, encore sous contrat pour trois ans, est l’une des valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif. Dans le contexte économique actuel, il ne sera pas retenu en cas de belle proposition. « Pour l'heure, l'attaquant se concentre sur la Coupe du monde après sa récente sélection avec l'équipe d'Algérie. Mais son avenir pourrait rapidement devenir l'un des principaux feuilletons du mercato olympien » glissent nos confrères.

2 départs inévitables pour les finances de l'OM ?

Le média spécialisé dans l’actualité de l’OM ajoute que la situation est similaire pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont le salaire pèse lourd dans les comptes du club olympien. Auteur d’une saison correcte avec 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, le Gabonais peut encore rendre des services, mais si Marseille a la possibilité de s’en séparer, l’occasion sera saisie.

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Autrement dit, c’est une attaque dans sa globalité que Grégory Lorenzi pourrait devoir rebâtir lors de ce mercato estival, d’autant que l’OM ne compte pas sur Faris Moumbagna ni sur Neal Maupay, de retour de prêt. Le secteur offensif sera sans conteste le chantier majeur de la nouvelle direction sportive de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Avec un double-objectif crucial : vendre suffisamment pour renflouer les caisses, mais réussir à se renforcer à moindre coût pour bâtir une équipe suffisamment compétitive pour retrouver la Ligue des Champions.
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