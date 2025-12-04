L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

L’entrée en jeu de Rachid Ghezzal lors de la première journée de l’Europa League pourrait coûter chère à l’Olympique Lyonnais, sachant que le FC Utrecht a déposé un recours devant le TAS après sa plainte auprès de l’UEFA.

Non, le club rhodanien ne sera jamais tranquille cette saison. Pas loin de sombrer en L2 l’été dernier, Lyon traverse une fin d’année 2025 compliquée à cause de problèmes financiers résultant de l’ère Textor. Si sur les terrains de L1 et d’Europa League, l’équipe de Paulo Fonseca arrive à bien limiter la casse en attendant le mercato d’hiver, une mauvaise nouvelle pourrait bien tomber de la part de l’UEFA, avec une potentielle sanction en Europa League. En effet, en octobre dernier, le club d’Utrecht, défait 0-1 lors de la première journée de la C3 en septembre, avait déposé une plainte auprès de l’UEFA car Lyon avait fait jouer Rachid Ghezzal.

Si l’UEFA avait d’abord donné son feu vert en validant la qualification de la recrue lyonnaise, elle a finalement fait machine arrière en annonçant que Ghezzal ne pouvait finalement pas faire partie de la liste des joueurs qualifiés. Un vide juridique sur lequel le club néerlandais a sauté, sachant que Ghezzal avait joué contre eux en délivrant une passe décisive involontaire pour Tanner Tessmann. Malgré une plainte déposée pour manquement au règlement, l’UEFA avait refusé d’engager une procédure disciplinaire sur ce dossier. De quoi énerver Utrecht, qui a de suite déposé un dossier au Tribunal Arbitral du Sport, avec une réponse très claire publiée dans un communiqué ce jeudi soir.

Utrecht espère que l’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire contre l’OL

« Le FC Utrecht a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire concernant la faute du joueur de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, lors du match de Ligue Europa de l'UEFA opposant le FC Utrecht à l'Olympique Lyonnais. Le motif de ce recours au TAS est la décision de l'UEFA de ne pas engager de procédure disciplinaire, alors que Ghezzal n'était pas autorisé à participer à la rencontre en question, conformément au règlement. Le FC Utrecht a depuis reçu la décision du TAS. Le TAS a statué que l'UEFA avait manqué à son devoir en ne déclenchant pas de procédure disciplinaire. La plus haute instance du football a donc ordonné à l'UEFA d'ouvrir une enquête disciplinaire formelle. Le FC Utrecht attend de l'UEFA qu'elle s'acquitte de cette obligation avec diligence et rigueur. Le club continuera de suivre de près l'évolution de la situation et communiquera dès que nécessaire », explique le FC Utrecht sur son , explique le FC Utrecht sur son site internet

Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Déjà parce que la réclamation des Néerlandais est arrivée tardivement, mais aussi parce que Lyon a juste suivi les annonces de l’UEFA. Autant dire que l’OL ne devrait pas perdre ce match sur tapis vert, alors que la formation de Paulo Fonseca, première du classement de l’Europa League après cinq journées, est bien partie pour se qualifier pour la phase finale.