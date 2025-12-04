Rachid Ghezzal

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

OL04 déc. , 20:40
parAlexis Rose
1
L’entrée en jeu de Rachid Ghezzal lors de la première journée de l’Europa League pourrait coûter chère à l’Olympique Lyonnais, sachant que le FC Utrecht a déposé un recours devant le TAS après sa plainte auprès de l’UEFA.
Non, le club rhodanien ne sera jamais tranquille cette saison. Pas loin de sombrer en L2 l’été dernier, Lyon traverse une fin d’année 2025 compliquée à cause de problèmes financiers résultant de l’ère Textor. Si sur les terrains de L1 et d’Europa League, l’équipe de Paulo Fonseca arrive à bien limiter la casse en attendant le mercato d’hiver, une mauvaise nouvelle pourrait bien tomber de la part de l’UEFA, avec une potentielle sanction en Europa League. En effet, en octobre dernier, le club d’Utrecht, défait 0-1 lors de la première journée de la C3 en septembre, avait déposé une plainte auprès de l’UEFA car Lyon avait fait jouer Rachid Ghezzal.
Si l’UEFA avait d’abord donné son feu vert en validant la qualification de la recrue lyonnaise, elle a finalement fait machine arrière en annonçant que Ghezzal ne pouvait finalement pas faire partie de la liste des joueurs qualifiés. Un vide juridique sur lequel le club néerlandais a sauté, sachant que Ghezzal avait joué contre eux en délivrant une passe décisive involontaire pour Tanner Tessmann. Malgré une plainte déposée pour manquement au règlement, l’UEFA avait refusé d’engager une procédure disciplinaire sur ce dossier. De quoi énerver Utrecht, qui a de suite déposé un dossier au Tribunal Arbitral du Sport, avec une réponse très claire publiée dans un communiqué ce jeudi soir.

Utrecht espère que l’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire contre l’OL

« Le FC Utrecht a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire concernant la faute du joueur de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, lors du match de Ligue Europa de l'UEFA opposant le FC Utrecht à l'Olympique Lyonnais. Le motif de ce recours au TAS est la décision de l'UEFA de ne pas engager de procédure disciplinaire, alors que Ghezzal n'était pas autorisé à participer à la rencontre en question, conformément au règlement. Le FC Utrecht a depuis reçu la décision du TAS. Le TAS a statué que l'UEFA avait manqué à son devoir en ne déclenchant pas de procédure disciplinaire. La plus haute instance du football a donc ordonné à l'UEFA d'ouvrir une enquête disciplinaire formelle. Le FC Utrecht attend de l'UEFA qu'elle s'acquitte de cette obligation avec diligence et rigueur. Le club continuera de suivre de près l'évolution de la situation et communiquera dès que nécessaire », explique le FC Utrecht sur son site internet.

Lire aussi

EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à UtrechtEL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht
Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Déjà parce que la réclamation des Néerlandais est arrivée tardivement, mais aussi parce que Lyon a juste suivi les annonces de l’UEFA. Autant dire que l’OL ne devrait pas perdre ce match sur tapis vert, alors que la formation de Paulo Fonseca, première du classement de l’Europa League après cinq journées, est bien partie pour se qualifier pour la phase finale.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278391_0460
CAN 2025

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

ICONSPORT_278902_0028
PSG

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

ICONSPORT_273659_0002
CAN 2025

L’Angola à la CAN avec Clinton Mata

Fil Info

21:30
L’Afrique maltraitée, colère à Rennes
21:00
PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern
20:22
L’Angola à la CAN avec Clinton Mata
20:20
Mateta victime de la décision radicale de Crystal Palace
20:00
PSG-Rennes : Luis Enrique prépare une dinguerie avec Dembélé
19:40
De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste
19:20
PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes
19:14
C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading