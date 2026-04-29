Benatia explose contre les joueurs
Medhi Benatia s'emporte

L'OM va payer 4ME pour une erreur grossière

OM29 avr. , 13:00
parHadrien Rivayrand
6
L’OM traverse une période compliquée et un homme concentre les critiques : Medhi Benatia. Le directeur sportif phocéen, qui devrait quitter son poste en fin de saison, aurait commis deux erreurs susceptibles de coûter cher au club.
L’Olympique de Marseille est dos au mur en Ligue 1 et devra réaliser un sans-faute lors des trois matchs qu’il lui reste à disputer pour espérer terminer dans le top 4. Mais difficile d’imaginer un dénouement positif au vu des turbulences traversées par le club ces derniers temps. Sur la Canebière, Medhi Benatia est particulièrement visé. Et ses décisions pourraient en plus avoir un impact financier non négligeable pour l’OM, à hauteur de 7 millions d’euros sur deux dossiers mal négociés.

Benatia, deux ratés qui vont se payer cash 

Selon les informations de La Provence, Habib Beye ne poursuivra pas l’aventure à Marseille au-delà de cette saison. L’entraîneur phocéen est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour mettre fin à cette collaboration, l’OM devra donc lui verser une indemnité estimée à 3 millions d’euros. Autre dossier problématique : celui d’Ethan Nwaneri. Le joueur prêté par Arsenal a disparu des radars et certaines conditions liées à son prêt ne seront pas remplies, ce qui devrait coûter environ 4 millions d’euros au club marseillais.

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Des éléments qui n’améliorent pas les choses pour Medhi Benatia, sans doute pressé de tourner la page face à la pression ambiante. À noter qu’une absence de qualification pour la Ligue des champions entraînerait un manque à gagner supplémentaire pour un Olympique de Marseille déjà fragilisé financièrement. Le club devra rapidement clarifier son projet sportif pour rassurer. Cela passera notamment par la nomination d’un nouveau directeur sportif en adéquation avec le futur entraîneur, capable de structurer un effectif compétitif en Ligue 1 et de gérer un contexte particulièrement exigeant au vu des derniers résultats inquiétants de l'OM.
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s'il y en a un qui supporte mal la pression et les critiques, c'est bien lui... NEXT

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Très beau match aussi, mais moins complet sur l'intensité, la tactique, la technique. Hier soir on a atteint le sommet du foot, un choc de titans

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Quel match ! Mais au final vous avez gagné 1/0 et quasi tout reste à faire. Bien dommage vu l'avantage. Après c'est compliqué de résister a ce Bayern.

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Oui... Mais non... Pas là... Quand tu as les presses de tous les pays, des journalistes spécialisés de tous les pays qui te disent la même chose: c'est le match du siècle, alors toi tu peux ne pas être d'accord et c'est ton droit (tu m'avoueras que le fait d'être un supporter de l'OM puisse jouer sur ton jugement), mais c'est comme une élection, ici la majorité l'emporte et cette majorité dit partout: C'EST LE MATCH DU SIECLE !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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