L'OM va payer 4ME pour une erreur grossière

L’OM traverse une période compliquée et un homme concentre les critiques : Medhi Benatia. Le directeur sportif phocéen, qui devrait quitter son poste en fin de saison, aurait commis deux erreurs susceptibles de coûter cher au club.

L’Olympique de Marseille est dos au mur en Ligue 1 et devra réaliser un sans-faute lors des trois matchs qu’il lui reste à disputer pour espérer terminer dans le top 4. Mais difficile d’imaginer un dénouement positif au vu des turbulences traversées par le club ces derniers temps. Sur la Canebière, Medhi Benatia est particulièrement visé. Et ses décisions pourraient en plus avoir un impact financier non négligeable pour l’OM , à hauteur de 7 millions d’euros sur deux dossiers mal négociés.

Benatia, deux ratés qui vont se payer cash

Selon les informations de La Provence, Habib Beye ne poursuivra pas l’aventure à Marseille au-delà de cette saison. L’entraîneur phocéen est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour mettre fin à cette collaboration, l’OM devra donc lui verser une indemnité estimée à 3 millions d’euros. Autre dossier problématique : celui d’Ethan Nwaneri. Le joueur prêté par Arsenal a disparu des radars et certaines conditions liées à son prêt ne seront pas remplies, ce qui devrait coûter environ 4 millions d’euros au club marseillais.

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Des éléments qui n’améliorent pas les choses pour Medhi Benatia, sans doute pressé de tourner la page face à la pression ambiante. À noter qu’une absence de qualification pour la Ligue des champions entraînerait un manque à gagner supplémentaire pour un Olympique de Marseille déjà fragilisé financièrement. Le club devra rapidement clarifier son projet sportif pour rassurer. Cela passera notamment par la nomination d’un nouveau directeur sportif en adéquation avec le futur entraîneur, capable de structurer un effectif compétitif en Ligue 1 et de gérer un contexte particulièrement exigeant au vu des derniers résultats inquiétants de l'OM.