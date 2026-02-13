PSG-OM : Il dévoile ce qu'aurait du répondre Hojbjerg à Dembélé

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille lors du Classique (5-0). Après la rencontre, la chaîne Ligue 1+ a diffusé sur ses réseaux sociaux, le chambrage d’Ousmane Dembélé. Une séquence qui ne plait pas à Vincent Moscato.

Balerdi, il est nul ! Tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! » Une scène de chambrage qui ne plaît pas à Vincent Moscato. Une victoire nette et sans bavure dimanche dernier du côté du Parc des Princes dans le Classique entre le PSG et l’ OM (5-0). Cette semaine Ligue 1+ s’est permis de diffuser une séquence de chambrage de la part d’Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien discute avec Pierre-Emile Højbjerg et lâche : «Une scène de chambrage qui ne plaît pas à Vincent Moscato.

Moscato déçu d'Højbjerg

L’ancien première ligne du Stade Français a décidé de répondre dans son émission le Moscato Show à Ousmane Dembélé et de critiquer l’attitude de Pierre-Emile Højbjerg. « Le joueur de Marseille ne répond pas. Moi, si je joue avec Balerdi, je lui dis : “Oh, tu ne parles pas comme ça, c’est mon coéquipier, mon capitaine.” Il ne le défend pas ! Qu’il ait raison ou pas, au niveau de l’image, c’est catastrophique. Je suis président, je vais choper mon joueur, je lui dis : “Tu laisses dire ça ? Tu comprends pourquoi ça ne marche pas l’équipe de Marseille ? Parce que des mecs comme toi, vous ne vous serrez pas les coudes, » déplore l'animateur de RMC concernant le milieu danois.

Puis, il enchaîne sur ce qu’il aurait répondu s’il avait été sur le terrain avec Ousmane Dembélé. « Oh ferme la Dembélé, ne fais pas le chaud. Le Ballon d’Or, c’est comme la Légion d'honneur, c’est quand tu n'as pas d’honneur que tu en as une », envoie un Vincent Moscato qu'on a connu meilleur en répartie.

Toujours selon RMC, l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié que cette séquence soit partagée sur les réseaux sociaux. Le PSG de son côté n’a pas souhaité faire de commentaire, explique le média national.