ICONSPORT_312883_0189

PSG-OM : Il dévoile ce qu'aurait du répondre Hojbjerg à Dembélé

Ligue 113 févr. , 13:00
parNathan Hanini
6
Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille lors du Classique (5-0). Après la rencontre, la chaîne Ligue 1+ a diffusé sur ses réseaux sociaux, le chambrage d’Ousmane Dembélé. Une séquence qui ne plait pas à Vincent Moscato.
Une victoire nette et sans bavure dimanche dernier du côté du Parc des Princes dans le Classique entre le PSG et l’OM (5-0). Cette semaine Ligue 1+ s’est permis de diffuser une séquence de chambrage de la part d’Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien discute avec Pierre-Emile Højbjerg et lâche : « Balerdi, il est nul ! Tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! » Une scène de chambrage qui ne plaît pas à Vincent Moscato.

Moscato déçu d'Højbjerg

L’ancien première ligne du Stade Français a décidé de répondre dans son émission le Moscato Show à Ousmane Dembélé et de critiquer l’attitude de Pierre-Emile Højbjerg. « Le joueur de Marseille ne répond pas. Moi, si je joue avec Balerdi, je lui dis : “Oh, tu ne parles pas comme ça, c’est mon coéquipier, mon capitaine.” Il ne le défend pas ! Qu’il ait raison ou pas, au niveau de l’image, c’est catastrophique. Je suis président, je vais choper mon joueur, je lui dis : “Tu laisses dire ça ? Tu comprends pourquoi ça ne marche pas l’équipe de Marseille ? Parce que des mecs comme toi, vous ne vous serrez pas les coudes, » déplore l'animateur de RMC concernant le milieu danois.
Puis, il enchaîne sur ce qu’il aurait répondu s’il avait été sur le terrain avec Ousmane Dembélé. « Oh ferme la Dembélé, ne fais pas le chaud. Le Ballon d’Or, c’est comme la Légion d'honneur, c’est quand tu n'as pas d’honneur que tu en as une », envoie un Vincent Moscato qu'on a connu meilleur en répartie.
Toujours selon RMC, l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié que cette séquence soit partagée sur les réseaux sociaux. Le PSG de son côté n’a pas souhaité faire de commentaire, explique le média national.

Lire aussi

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_294269_0064
OM

Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM

ICONSPORT_108268_0145
TV

TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance

l ol en plein reve le vestiaire se fait secouer tolisso 34 398229
OL

OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien

ICONSPORT_285236_0054
OM

L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Fil Info

13 févr. , 15:00
Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM
13 févr. , 14:30
TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance
13 févr. , 14:00
OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien
13 févr. , 13:40
L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté
13 févr. , 13:35
Le Bayern annonce la fin du feuilleton Upamecano
13 févr. , 13:20
L'Arabie Saoudite vise un Bleu de Deschamps pour remplacer Kanté
13 févr. , 12:40
OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?
13 févr. , 12:20
Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Derniers commentaires

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Tout pareil Beye à l’OM pas convaincu......

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Pas du tout emballé par la possibilité Beye. Même si le contexte à Rennes au niveau de la gouvernance est pire à Rennes qu'à Marseille, c'est un pari risqué. Et question paris foireux on a eu notre dose cette année.

Il est invendable, l'OM a tout tenté

Lui c'est clairement un flop.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Ce qu'ils ne vont pas inventer...

OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien

Vous voyez que vous pouvez faire des papiers positifs sur un club comme ça qu'on les aime vos articles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading