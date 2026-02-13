Le Bayern annonce la fin du feuilleton Upamecano

Au terme de longues discussions, le Bayern Munich et Dayot Upamecano (27 ans) ont fini par s’entendre. Le défenseur central qui se dirigeait vers un départ libre cet été a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Un soulagement pour le club bavarois qui ne cachait pas sa frustration ces derniers mois. Très convoité, l’international français était annoncé dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Mais l'opportunité en or ne se présentera pas.