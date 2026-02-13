Dayot Upamecano

Le Bayern annonce la fin du feuilleton Upamecano

Bundesliga13 févr. , 13:35
parEric Bethsy
Au terme de longues discussions, le Bayern Munich et Dayot Upamecano (27 ans) ont fini par s’entendre. Le défenseur central qui se dirigeait vers un départ libre cet été a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Un soulagement pour le club bavarois qui ne cachait pas sa frustration ces derniers mois. Très convoité, l’international français était annoncé dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Mais l'opportunité en or ne se présentera pas.
Derniers commentaires

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Tout pareil Beye à l’OM pas convaincu......

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Pas du tout emballé par la possibilité Beye. Même si le contexte à Rennes au niveau de la gouvernance est pire à Rennes qu'à Marseille, c'est un pari risqué. Et question paris foireux on a eu notre dose cette année.

Il est invendable, l'OM a tout tenté

Lui c'est clairement un flop.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Ce qu'ils ne vont pas inventer...

OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien

Vous voyez que vous pouvez faire des papiers positifs sur un club comme ça qu'on les aime vos articles

