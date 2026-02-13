L'Arabie Saoudite vise un Bleu de Deschamps pour remplacer Kanté

Cet été sur le mercato estival, le Real Madrid sera l'un des clubs les plus actifs afin de se renforcer après une saison compliquée. Mais si des départs sont à prévoir notamment sur le secteur défensif, certains milieux de terrain font l’objet de convoitise. C’est le cas d'Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga a perdu sa place de titulaire cette saison au sein du Real Madrid. Le jeune milieu de terrain de 23 ans n’a disputé que 44% des minutes possibles en Liga sur cet exercice 2025/2026. L’explication réside simplement par une blessure à la malléole contractée en début de saison. Néanmoins, depuis la nomination d’Álvaro Arbeloa, l’ancien rennais retrouve les feuilles de match. Le double vainqueur de la Ligue des champions a disputé l’intégralité des 90 minutes lors des trois derniers matchs de championnat. Mais un départ cet été n’est pas à exclure. Le milieu français est présent dans la short-list de nombreux clubs notamment Al-Ittihad.

Bataille à 4 pour Camavinga

Selon Mundo Deportivo, la formation saoudienne veut attirer l’international français (28 sélections, deux buts) dans son escarcelle. Toujours selon le média espagnol, Al-Ittihad prépare une offre astronomique au milieu de terrain du Real Madrid, notamment pour compenser le départ de dernière minute de N'Golo Kanté à Fenerbahçe. Une information également confirmée par Ekrem Konur. La presse espagnole dévoile que du côté de Valdebebas la porte n’est pas complètement fermée. Un départ de Camavinga cet été n’est pas impossible.

Cependant d’autres clubs sont également intéressés par le joueur de 23 ans. Liverpool fait partie des clubs sur le dossier. Les Reds cherchent du renfort dans l’entre jeu tout comme Chelsea ou encore Arsenal. Une bataille à quatre est donc engagée pour le natif de Cabinda (Angola). En contrat jusqu’en 2029 du côté de la capitale espagnole, Eduardo Camavinga a débarqué au Real Madrid à l’été 2021 pour la somme de 31 millions d’euros. Produit de la formation rennaise, il est aujourd’hui évalué à 50 millions d’euros sur Transfermarkt.