Nwaneri mauvais mais titulaire, l'OM n'a pas le choix

Il faut attendre la fin de saison pour faire le bilan, il reste encore la coupe de France et le podium, les deux c'est encore possible, si de zerbi il veux sa place il sait se qu'il reste à faire
Le pic d'audience il a dû être avant la 35 ème minute, après on a perdu le Sud Est...
En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...
DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"
Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading