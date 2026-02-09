Nwaneri mauvais mais titulaire, l'OM n'a pas le choix

L’OM a sombré ce dimanche soir lors du Classique de Ligue 1 face au PSG. Ethan Nwaneri était titulaire, mais n’a pas vraiment réussi à se montrer.

L’ Olympique de Marseille n’a pas fait le poids face au PSG au Parc des Princes. Les Phocéens ont affiché des limites inquiétantes, peu rassurantes pour la suite de la saison. Pour ce déplacement chez les champions d’Europe, Roberto De Zerbi avait choisi de titulariser Ethan Nwaneri. Le jeune Anglais, récemment arrivé en prêt en provenance d’Arsenal, n’a pas pesé sur le match. Le talent britannique n’a pas encore atteint le niveau attendu, mais il est peu probable que De Zerbi se passe de lui pour des raisons économiques.

Nwaneri futur boulet de l'OM dans les prochaines semaines ?

Comme rappelé ces dernières heures par le compte X Espoirs du football, l’OM devra payer des pénalités s’il ne respecte pas les modalités prévues dans le prêt d’Arsenal. Une situation contraignante qui pourrait coûter cher, sous tous les angles, à l’équipe française si le natif de Londres ne progresse pas rapidement.

Face au PSG, Nwaneri a montré des limites liées à son jeune âge, qui n’ont pas été favorables à l’Olympique de Marseille. Le dernier mercato phocéen a permis au club de se renforcer en tentant plusieurs coups, mais tous ne semblent pas encore avoir porté leurs fruits.

Les prochaines sorties de l’OM seront scrutées de près par les supporters et observateurs du club. Il reste encore la possibilité de décrocher un titre avec la Coupe de France. En Ligue 1, il faudra sécuriser rapidement une place en Ligue des champions sous peine de vivre une énorme désillusion.

Roberto De Zerbi est attendu au tournant. Mais s’il est contraint de faire jouer certains joueurs pour éviter de faire perdre de l’argent à l’OM, ça ne sera pas vraiment lui rendre service.