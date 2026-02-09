ICONSPORT_312883_0187
Nwaneri mauvais mais titulaire, l'OM n'a pas le choix

OM09 févr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
L’OM a sombré ce dimanche soir lors du Classique de Ligue 1 face au PSG. Ethan Nwaneri était titulaire, mais n’a pas vraiment réussi à se montrer.
L’Olympique de Marseille n’a pas fait le poids face au PSG au Parc des Princes. Les Phocéens ont affiché des limites inquiétantes, peu rassurantes pour la suite de la saison. Pour ce déplacement chez les champions d’Europe, Roberto De Zerbi avait choisi de titulariser Ethan Nwaneri. Le jeune Anglais, récemment arrivé en prêt en provenance d’Arsenal, n’a pas pesé sur le match. Le talent britannique n’a pas encore atteint le niveau attendu, mais il est peu probable que De Zerbi se passe de lui pour des raisons économiques.

Nwaneri futur boulet de l'OM dans les prochaines semaines ?

Comme rappelé ces dernières heures par le compte X Espoirs du football, l’OM devra payer des pénalités s’il ne respecte pas les modalités prévues dans le prêt d’Arsenal. Une situation contraignante qui pourrait coûter cher, sous tous les angles, à l’équipe française si le natif de Londres ne progresse pas rapidement.
Face au PSG, Nwaneri a montré des limites liées à son jeune âge, qui n’ont pas été favorables à l’Olympique de Marseille. Le dernier mercato phocéen a permis au club de se renforcer en tentant plusieurs coups, mais tous ne semblent pas encore avoir porté leurs fruits.

Les prochaines sorties de l’OM seront scrutées de près par les supporters et observateurs du club. Il reste encore la possibilité de décrocher un titre avec la Coupe de France. En Ligue 1, il faudra sécuriser rapidement une place en Ligue des champions sous peine de vivre une énorme désillusion.
Roberto De Zerbi est attendu au tournant. Mais s’il est contraint de faire jouer certains joueurs pour éviter de faire perdre de l’argent à l’OM, ça ne sera pas vraiment lui rendre service.
Derniers commentaires

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Il faut attendre la fin de saison pour faire le bilan, il reste encore la coupe de France et le podium, les deux c'est encore possible, si de zerbi il veux sa place il sait se qu'il reste à faire

TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM

Le pic d'audience il a dû être avant la 35 ème minute, après on a perdu le Sud Est...

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

En même temps on ne nous demande pas notre avis... Tu es obligé de la garder...

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

DPD n'a pas le choix. Ils devaient communiquer, c'est normal. Après tout ça les a ciblé. DHL a tenu à bien se différencier de son concurrent DPD en postant sur X: "DHL tient a se tenir éloigner la polémique d'hier soir au Parc des Princes car DHL c'est pas DPD"

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

Ils devraient plutot les remerciez vu la pub gratos qu'ils ont eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading