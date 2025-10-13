ICONSPORT_258213_0204
Endrick

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

OM13 oct. , 12:40
parClaude Dautel
0
Depuis plusieurs semaines, le nom d'Endrick, l'avant-centre brésilien du Real Madrid, circule du côté de Marseille. Mais l'OM n'est pas le seul club de Ligue 1 à vouloir la star de 19 ans.
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2030, Endrick ronge son frein sur le banc des Merengue, et la venue de Xabi Alonso au poste d'entraîneur n'a rien changé à la situation. Depuis le début de saison, le jeune attaquant brésilien n'a aucune minute de temps de jeu, et forcément cela devient problématique pour un joueur qui risque de manquer la prochaine Coupe du Monde. Alors la possibilité de voir Endrick être prêté au prochain mercato d'hiver a été évoqué, et c'est dans ce contexte que le nom de l'Olympique de Marseille a été cité comme un possible club capable de donner du temps de jeu au joueur brésilien. Pablo Longoria ayant d'excellents rapports avec les dirigeants madrilènes, cette opération pouvait être envisagée, sauf que ce lundi le média spécialisé Defensa Central affirme que l'OM n'est pas le seul club à penser à Endrick.

L'OM et le PSG pensent au même joueur

Et ce club capable de concurrencer l'Olympique de Marseille a les moyens financiers et sportifs de ses ambitions, puisqu'il s'agit du Paris Saint-Germain. Selon Borja Diaz, journaliste pour Defensa Central, Luis Enrique apprécie le profil d'Endrick, et cela, avant même qu'il soit aux commandes du PSG. Au point que désormais l'entraîneur espagnol du PSG veut obtenir la venue du jeune attaquant non pas sous forme de prêt, mais avec un transfert définitif. Une option que Florentino Perez n'envisage pas, ce qui donne l'avantage à l'Olympique de Marseille. « Toutes les rumeurs évoquent un possible prêt du Brésilien, afin de bénéficier de plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Cependant, le PSG est prêt à aller plus loin pour s'attacher ses services. Il envisage déjà de soumettre une offre astronomique pour sécuriser son transfert, explique notre confrère, qui estime cependant que l’affaire ne se fera pas avec le Paris Saint-Germain, car Madrid ne souhaite pas vendre son joueur. Quoi qu'il en soit, le départ se ferait uniquement sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Le Real Madrid ne souhaite pas se séparer de lui, convaincu de son potentiel d'attaquant pour de nombreuses années. Par conséquent, une offre du PSG ne semble pas susceptible d'être prise en compte par le Real Madrid en janvier. »
Autrement dit, l'offre de prêt de l'OM pourrait être acceptée d'autant plus facilement, alors qu'il est totalement hors de question que le Real Madrid vende Endrick au Paris Saint-Germain, que ce soit au prochain mercato d'hiver ou même plus tard. Quitte à ne pas faire jouer l'attaquant de 19 ans, Florentino Perez n'a pas l'intention de renforcer un concurrent direct pour la victoire finale en Ligue des champions. L'Olympique de Marseille est donc prévenu, Endrick prêté, oui c'est possible
0
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

