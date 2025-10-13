L'OM torpille le PSG pour une opération historique

Depuis plusieurs semaines, le nom d'Endrick, l'avant-centre brésilien du Real Madrid, circule du côté de Marseille. Mais l'OM n'est pas le seul club de Ligue 1 à vouloir la star de 19 ans.

L'OM et le PSG pensent au même joueur

Defensa Central, Luis Enrique apprécie le profil d'Endrick, et cela, avant même qu'il soit aux commandes du Toutes les rumeurs évoquent un possible prêt du Brésilien, afin de bénéficier de plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Cependant, le PSG est prêt à aller plus loin pour s'attacher ses services. Il envisage déjà de soumettre une offre astronomique pour sécuriser son transfert, explique notre confrère, qui estime cependant que l’affaire ne se fera pas avec le Paris Saint-Germain, car Madrid ne souhaite pas vendre son joueur. Quoi qu'il en soit, le départ se ferait uniquement sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Le Real Madrid ne souhaite pas se séparer de lui, convaincu de son potentiel d'attaquant pour de nombreuses années. Par conséquent, une offre du PSG ne semble pas susceptible d'être prise en compte par le Real Madrid en janvier. » Et ce club capable de concurrencer l' Olympique de Marseille a les moyens financiers et sportifs de ses ambitions, puisqu'il s'agit du Paris Saint-Germain. Selon Borja Diaz, journaliste pour, Luis Enrique apprécie le profil d'Endrick, et cela, avant même qu'il soit aux commandes du PSG . Au point que désormais l'entraîneur espagnol du PSG veut obtenir la venue du jeune attaquant non pas sous forme de prêt, mais avec un transfert définitif. Une option que Florentino Perez n'envisage pas, ce qui donne l'avantage à l'Olympique de Marseille. «, explique notre confrère, qui estime cependant que l’affaire ne se fera pas avec le Paris Saint-Germain, car Madrid ne souhaite pas vendre son joueur.

Autrement dit, l'offre de prêt de l'OM pourrait être acceptée d'autant plus facilement, alors qu'il est totalement hors de question que le Real Madrid vende Endrick au Paris Saint-Germain, que ce soit au prochain mercato d'hiver ou même plus tard. Quitte à ne pas faire jouer l'attaquant de 19 ans, Florentino Perez n'a pas l'intention de renforcer un concurrent direct pour la victoire finale en Ligue des champions. L'Olympique de Marseille est donc prévenu, Endrick prêté, oui c'est possible