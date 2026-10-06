L'OM terrorise ses supporters pour la reprise

L'OM terrorise ses supporters pour la reprise

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parHadrien Rivayrand
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L'OM sera en déplacement à Troyes ce week-end en Ligue 1. Bruno Genesio espère faire repartir la machine, mais le nombre d'absences est colossal.
L'Olympique de Marseille est actuellement relégable en Ligue 1. L'inquiétude est grande du côté des fans et des observateurs de l'écurie phocéenne. Bruno Genesio a eu quelques semaines pour faire le point et tenter de rectifier le tir. Malheureusement pour l'ancien entraîneur du LOSC, l'OM doit déplorer de nombreux blessés. Pas une bonne nouvelle, alors que l'effectif marseillais est déjà assez court depuis le début de la saison. Avant le déplacement dans l'Aube, les premières compositions probables commencent à sortir dans la presse. Et cela commence sérieusement à faire paniquer les amoureux de l'Olympique de Marseille.

Genesio, le casse-tête commence à l'OM 

RMC a notamment révélé la composition de départ que Bruno Genesio risque de devoir aligner dans l'Aube le week-end prochain. On y retrouve un 4-2-3-1 avec De Lange dans les buts, et une défense composée de Garcia, Egan-Riley, Aguerd et Emerson. Au milieu de terrain et offensivement, Kamissoko et Nnadi seraient accompagnés d'Abdallah, Gomes et Paixao. Enfin, seul en pointe, Maupay est pressenti. Il n'en fallait pas plus pour déclencher de nombreux commentaires sur X. On pouvait notamment lire :
« Toujours plus, il n'y a que des joueurs top pour la seconde partie de tableau » ; « McCourt a vendu l'âme de l'OM pour sa fortune perso, je ne vois que ça pour expliquer » ; « Franchement, pour une équipe qui joue le titre, c'est très propre » ; « Une paralysie du sommeil, l'équipe » ou encore « Ça ne ressemble pas à grand-chose tout ça, dites-moi ».

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Ce dimanche soir à Troyes, l'OM devra donc serrer les dents et tout faire pour ramener les trois points. En cas de nouvelle contre-performance, la crise serait de plus en plus profonde. Certains pensent déjà que les Phocéens sont désormais des candidats déclarés à la course au maintien. Il ne faudrait pas leur donner davantage raison au sortir de la rencontre face à l'ESTAC.
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Derniers commentaires

EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

ben voila lepaul tu le dis toi meme

EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

Je sais pas ... Faut voir comment il va revenir de sa blessure déjà

EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

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