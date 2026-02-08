ICONSPORT_289569_0068
Willy Delajod

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Ligue 108 févr. , 14:00
parMehdi Lunay
1
Ce dimanche, le Paris Saint-Germain retrouve l'Olympique de Marseille pour le très attendu classique. Un match pas comme les autres, surtout pour l'arbitre de la rencontre. Cette désignation ressemble plutôt à un cadeau empoisonné en règle générale.
Le PSG et l'OM se retrouvent au Parc des Princes dimanche soir pour un choc capital en haut de tableau. Mais, même si l'enjeu était moindre, ce match serait déjà important avec la rivalité féroce entre les deux formations. Les spectateurs et les téléspectateurs seront curieux d'observer la prestation du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, absent à l'aller. Ils seront aussi attentifs au comportement de Mason Greenwood face au champion d'Europe en titre. Cependant, la star de la rencontre pourrait être Willy Delajod.

Un stress sans égal pour le classique

L'arbitre de 33 ans a été désigné pour les retrouvailles entre Parisiens et Marseillais en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Une belle récompense pour un officiel sous-médiatisé mais est-ce une chance ? Pas forcément selon son aîné Bertrand Layec. L'ancien arbitre international de 60 ans juge que son collègue a plus à perdre qu'à gagner en dirigeant un PSG-OM. Désigné 5 fois pour ce choc dans les années 2000, il révèle que le plaisir d'obtenir cette rencontre ne dure pas très longtemps.
« Une désignation pour un clasico, c’est 10 secondes de bonheur et de fierté. Tout le reste, c’est une énorme phase de préparation et… d’inquiétude ! […] Comme tout grand match, un Paris-Marseille s’accompagne toujours d’une part de risque importante tant on peut perdre beaucoup en seulement quelques secondes », prévient-il dans Le Parisien. Néanmoins, Willy Delajod ne partira pas dans le flou total puisqu'il a déjà arbitré un classique. C'était en septembre 2023 (succès 4-0 du PSG au Parc). Il n'avait pas fait parler de lui de manière négative ce soir-là.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_312264_0014
Monaco

Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau

ICONSPORT_312586_0035
Ligue 1

Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_309979_0510
Rennes

Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs

Fil Info

08 févr. , 14:20
Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau
08 févr. , 14:18
Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)
08 févr. , 13:40
Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs
08 févr. , 13:20
ASSE : « Nique tes morts ! » : Savanier craque à Geoffroy-Guichard
08 févr. , 13:00
PSG : Dembélé n'est pas en guerre contre Paris
08 févr. , 12:50
UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif
08 févr. , 12:40
OL : Acherchour est choqué
08 févr. , 12:20
Le PSG favori pour Eli Junior Kroupi, c'est confirmé

Derniers commentaires

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Vue encore leurs achats de transferts.. si marseille fini derrière Lyon et Lens c est la honte !! Lens a assuré Lyon aussi ce soir c est notre tour !!

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème, un peu comme mandanda a l époque il sauvé Marseille

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading