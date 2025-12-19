L’OM surclassé au Portugal, Longoria n’en revient pas

Prudent avant l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria tient compte de la situation économique de l’Olympique de Marseille. Le président marseillais doit composer avec la baisse des droits TV qui handicape le club phocéen par rapport à d’autres écuries européennes.

Habitué à animer le marché des transferts, l’Olympique de Marseille sera moins actif cet hiver. C’est effectivement la tendance donnée par Pablo Longoria en conférence de presse. Pour le président marseillais, la priorité concerne les départs de joueurs déjà indésirables cet été. On pense notamment à l’attaquant Neal Maupay qui n’entre toujours pas dans les plans malgré sa réintégration.

Leurs sorties permettraient au club phocéen d’atteindre l’équilibre et d’envisager un recrutement. Mais en attendant, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, longtemps blessés ces derniers mois, seront considérés comme des renforts. « Déjà, on va récupérer les joueurs absents en première partie de saison, a rappelé Pablo Longoria. J'accorde beaucoup de confiance à Hamed Junior Traoré. »

Son retour évitera à la direction un nouvel investissement au moment où les finances sont notamment plombées par la crise des droits TV en France. « Il y a toujours un objectif économique, a expliqué le dirigeant espagnol. Avec le mercato d'été, on "voyage" plus haut que prévu, parce que certains joueurs ne sont pas partis. On doit maintenir notre niveau de compétitivité mais aussi gérer la situation économique et alléger les coûts. C'est un exercice de responsabilité. »

« Il n'y aura pas d'arrivée avant un retour à l'équilibre économique. On a un effectif très complet et on ne doit pas s'attendre à une arrivée rapide. On le fera seulement si l'objectif financier est atteint. Si on améliore l'aspect économique, ça donnera une marge pour améliorer l'équipe. On doit s'adapter à notre réalité économique. Benfica, par exemple, touche trois fois plus de droits télé que nous. On a fixé un objectif économique et ce qui dépassera nous donnera une marge pour améliorer l'équipe », a prévenu Pablo Longoria.