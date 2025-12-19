ICONSPORT_276253_0011
Pablo Longoria - Olympique de Marseille

L’OM surclassé au Portugal, Longoria n’en revient pas

OM19 déc. , 17:20
parEric Bethsy
2
Prudent avant l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria tient compte de la situation économique de l’Olympique de Marseille. Le président marseillais doit composer avec la baisse des droits TV qui handicape le club phocéen par rapport à d’autres écuries européennes.
Habitué à animer le marché des transferts, l’Olympique de Marseille sera moins actif cet hiver. C’est effectivement la tendance donnée par Pablo Longoria en conférence de presse. Pour le président marseillais, la priorité concerne les départs de joueurs déjà indésirables cet été. On pense notamment à l’attaquant Neal Maupay qui n’entre toujours pas dans les plans malgré sa réintégration.
Leurs sorties permettraient au club phocéen d’atteindre l’équilibre et d’envisager un recrutement. Mais en attendant, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, longtemps blessés ces derniers mois, seront considérés comme des renforts. « Déjà, on va récupérer les joueurs absents en première partie de saison, a rappelé Pablo Longoria. J'accorde beaucoup de confiance à Hamed Junior Traoré. »
Son retour évitera à la direction un nouvel investissement au moment où les finances sont notamment plombées par la crise des droits TV en France. « Il y a toujours un objectif économique, a expliqué le dirigeant espagnol. Avec le mercato d'été, on "voyage" plus haut que prévu, parce que certains joueurs ne sont pas partis. On doit maintenir notre niveau de compétitivité mais aussi gérer la situation économique et alléger les coûts. C'est un exercice de responsabilité. »

OM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vertOM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vert
OM : Les Anglais chassés de MarseilleOM : Les Anglais chassés de Marseille
« Il n'y aura pas d'arrivée avant un retour à l'équilibre économique. On a un effectif très complet et on ne doit pas s'attendre à une arrivée rapide. On le fera seulement si l'objectif financier est atteint. Si on améliore l'aspect économique, ça donnera une marge pour améliorer l'équipe. On doit s'adapter à notre réalité économique. Benfica, par exemple, touche trois fois plus de droits télé que nous. On a fixé un objectif économique et ce qui dépassera nous donnera une marge pour améliorer l'équipe », a prévenu Pablo Longoria.
2
Derniers commentaires

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Oui mais le niveau affiché contre Lorient et Auxerre était affreux. Et contre le PFC on menait 3 à 0

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Quelle scoumoune

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Ces coupes n'ont pas la même valeur .Pourquoi la même valeur de point?

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

T'y t'y connais en kleenex le puceau

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Tout ceci est très constructif… et surtout d'une nullité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

