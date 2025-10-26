L'OM obligé de réagir au mercato ?

L’Olympique de Marseille a été piégé à Lens ce samedi soir. Malgré une bonne entame de match et la rapide ouverture du score de Mason Greenwood, les hommes de Roberto de Zerbi ont été battus pour la deuxième fois de la semaine. Certains observateurs regrettent déjà Amine Gouiri.

Deuxième défaite de la semaine pour l’Olympique de Marseille qui laisse déjà son trône au sommet de la Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Le club de la cité phocéenne s’est incliné 2-1 du côté de Bollaert face au RC Lens. Les hommes de Roberto de Zerbi avaient parfaitement commencé leur rencontre avec l’ouverture du score de Mason Greenwood récompensant un premier quart d’heure de qualité. L’Anglais en profitait pour égaler le Strasbourgeois Panichelli au sommet du classement des buteurs. Mais quelques minutes plus tard, Benjamin Pavard concédait une faute dans la surface de réparation. Lens revenait dans le match et l’international français donnera l’avantage au Sang et Or avec un CSC en deuxième période.

Gouiri manque à l’OM

Par la suite, l'OM a eu plus de mal dans le jeu offensif. Malgré la majorité de la possession, le club de la cité phocéenne n’a jamais trouvé la faille. Offensivement, Marseille va payer l’absence prolongée d’Amine Gouiri. L’attaquant algérien s’est blessé à l’épaule lors de la dernière trêve internationale. Sur les réseaux sociaux certains suiveurs comme le journaliste Thomas Bonnavent constate l’impact de l’absence de l’ancien rennais. « Sur ses perfs et son travail collectif depuis le début de saison. Sa connexion et sa disponibilité dans le petit jeu. Ne pas minimiser cette perte pour la cohérence et l'impact du jeu offensif de l'OM sur certaines séquences, » écrit-il sur X. Marseille aura l’occasion de se relancer dès le début de la semaine avec une réception du SCO d’Angers mercredi. Pour retrouver Gouiri, Roberto de Zerbi devra se faire un peu plus patient.

Le temps pourrait donc sembler long à Marseille, surtout que Robinio Vaz n'a pas vraiment répondu aux attentes des suiveurs de l'OM. De quoi relancer un éventuel besoin en attaque au mercato pour cet hiver ?