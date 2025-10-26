L'OM obligé de réagir au mercato ?

je pense que lille marseille lens etaient deja de vrais test.. c'est juste un de plus avec une faible attaque ^^ au moins on aura sulc en 9 surement mieux que satriano dans les espaces
Premier vrai test pour les Zinzins … 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Bon , on voit qu’il fait des arrêts décisifs , c’est plutôt bien … maintenant il faut surtout éviter les boulettes et progresser 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
sauf que tu craches ton fiel en permanence sur le PSG et ses joueurs
Les supporters croient en toi tu vas tout casser 😀
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
Je pense à l'absence de Gouiri pendant 3 mois. Sur ses perfs et son travail collectif depuis le début de saison. Sa connexion et sa disponibilité dans le petit jeu. Ne pas minimiser cette perte pour la cohérence et l'impact du jeu offensif de l'OM sur certaines séquences.