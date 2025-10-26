OM : Pavard en grand danger, il coûte cher à Marseille

Taulier de la défense de l’OM depuis son arrivée fin août, Benjamin Pavard vient de vivre une semaine cauchemardesque, durant laquelle il a été impliqué sur tous les buts concédés face au Sporting et à Lens.

Comme face au Sporting Portugal mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille avait fait le plus difficile sur la pelouse de Lens ce samedi à Bollaert. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient réussi à ouvrir le score grâce à un joli but de Mason Greenwood. Mais l’avance olympienne au tableau d’affichage n’a duré que quelques minutes puisque Benjamin Pavard provoquait ensuite un penalty pour une faute évidente sur Odsonne Edouard. En deuxième mi-temps, le défenseur de l’OM et de l’équipe de France marquait contre son camp pour parachever une prestation catastrophique. Sans surprise, le joueur prêté par l’Inter Milan a écopé de la pire note du match dans L’Equipe avec un terrible 3/10.

« Impliqué sur les deux buts du Sporting, il a poursuivi sa semaine cauchemardesque en provoquant le penalty d’Edouard, qu’il a maladroit taclé. Buteur contre son camp pour finir son calvaire » note le quotidien national. Benjamin Pavard commence à coûter cher à son équipe à tel point que sa place de titulaire pourrait vite être remise en cause, notamment lorsque Facundo Medina reviendra de blessure d’ici quelques semaines. Même si devant la presse, Roberto De Zerbi a tenu à défendre son joueur après la défaite à Lens. « Il n’a pas mal joué, ni à Lisbonne ni ici. Il a été malchanceux. Je n’ai pas revu le penalty, il a sûrement commis une erreur car selon moi Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre de L1. Il a commis une légèreté, ça peut arriver, il ne faut pas que ça le touche. Il doit être tranquille. J’aimerais avoir plus de Pavard dans mon équipe » a glissé Roberto De Zerbi.

B. Pavard France • Âge 29 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste que l’international français semble tout de même touché par sa situation, à tel point qu’il a ressenti le besoin de s’excuser auprès des supporters de l’OM sur Instagram, moins d’une heure après le coup de sifflet final ce samedi soir. « Je suis désolé. Cette défait est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable et ce soir, je ne l’ai pas été » regrette Benjamin Pavard avant de conclure. « Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble » a publié Benjamin Pavard, bien conscient d’avoir été -malgré lui- le héros malheureux de la soirée marseillaise à Lens ce samedi.