OM : Pavard en grand danger, il coûte cher à Marseille

OM26 oct. , 8:00
parCorentin Facy
Taulier de la défense de l’OM depuis son arrivée fin août, Benjamin Pavard vient de vivre une semaine cauchemardesque, durant laquelle il a été impliqué sur tous les buts concédés face au Sporting et à Lens.
Comme face au Sporting Portugal mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille avait fait le plus difficile sur la pelouse de Lens ce samedi à Bollaert. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient réussi à ouvrir le score grâce à un joli but de Mason Greenwood. Mais l’avance olympienne au tableau d’affichage n’a duré que quelques minutes puisque Benjamin Pavard provoquait ensuite un penalty pour une faute évidente sur Odsonne Edouard. En deuxième mi-temps, le défenseur de l’OM et de l’équipe de France marquait contre son camp pour parachever une prestation catastrophique. Sans surprise, le joueur prêté par l’Inter Milan a écopé de la pire note du match dans L’Equipe avec un terrible 3/10.
« Impliqué sur les deux buts du Sporting, il a poursuivi sa semaine cauchemardesque en provoquant le penalty d’Edouard, qu’il a maladroit taclé. Buteur contre son camp pour finir son calvaire » note le quotidien national. Benjamin Pavard commence à coûter cher à son équipe à tel point que sa place de titulaire pourrait vite être remise en cause, notamment lorsque Facundo Medina reviendra de blessure d’ici quelques semaines. Même si devant la presse, Roberto De Zerbi a tenu à défendre son joueur après la défaite à Lens. « Il n’a pas mal joué, ni à Lisbonne ni ici. Il a été malchanceux. Je n’ai pas revu le penalty, il a sûrement commis une erreur car selon moi Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre de L1. Il a commis une légèreté, ça peut arriver, il ne faut pas que ça le touche. Il doit être tranquille. J’aimerais avoir plus de Pavard dans mon équipe » a glissé Roberto De Zerbi.
FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste que l’international français semble tout de même touché par sa situation, à tel point qu’il a ressenti le besoin de s’excuser auprès des supporters de l’OM sur Instagram, moins d’une heure après le coup de sifflet final ce samedi soir. « Je suis désolé. Cette défait est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable et ce soir, je ne l’ai pas été » regrette Benjamin Pavard avant de conclure. « Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble » a publié Benjamin Pavard, bien conscient d’avoir été -malgré lui- le héros malheureux de la soirée marseillaise à Lens ce samedi. 
Derniers commentaires

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

l'OL a déjà passé le test avec Lens , OM et Lille tests réussis il est est certain qui il aura un test raté un jour ne vous en faite pas

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

J'aime lire cela...

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Ce sont qui eux ?? Ils n'ont jamais du jouer au foot au Haut niveau. Winamax recrute mm pas d'anciens footeux. Et rien que pour eux, j'espère que Lyon fera un bon match de merde et qui gagnera. Puisque la méthode "dominatrice", on se fait punir.

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

Euh il a pas joué 1 ans il vien d'arriver et franchement il est sud américain c'est un mec qui se donne sur le terrain c'est un style de Lisandro mais il doit progresser encore à la finition. Mais on peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain !

OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Non il gère plus du tout L'OL et c'est pas les journaliste qui l'on dit. ARES à demandé l'éviction de textor de L'OL et à donné les plein pouvoirs à Kang. D'ailleur pour info Kang et textor ne se parle plus du tout elle lui reproche sa gestion calamiteuse et surtout d'avoir fait des magouille qui aurai pu coûter cher à L'OL et surtout au féminine qui aurait pu mettre aussi les clés sous la porte !!! Enfin bref tu te trompe sur textor il fait plus rien pour Lyon il senfou complet Sa va pas durer de toute façon Ares va l' obligé à rembourser ou i' récupéreront la totalité des actif de Eagle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

