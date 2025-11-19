L'OM se réconcilie avec la VAR, merci Paris

L'OM aura à coeur de réaliser une belle seconde partie de saison en Ligue 1. Les Phocéens sont encore dans le coup en championnat et savent que tous les détails compteront.

A Marseille, la saison en cours est pleine de rebondissements. Si tout n'est pas parfait chez les hommes de Roberto De Zerbi, le club est pourtant dans la course au titre en Ligue 1. En Ligue des champions, la situation est très complexe mais l'espoir existe encore. L' OM sait que cette seconde partie de saison sera encore très dure à gérer. Sur la Canebière, la pression est toujours très importante. La direction a souvent pesté ces derniers mois sur les décisions arbitrales à son encontre. L'utilisation de la VAR est aussi un sujet de frustration pour l'Olympique de Marseille. Afin de sensibiliser sur l'outil, la Direction de l’arbitrage a organisé ce mardi une session de tests au centre VAR à Paris.

Un exercice très bien reçu

L'OM était donc de la partie, avec d'autres clubs de l'élite, à savoir Brest, Rennes, Lyon, le PSG, le Paris FC, Nice, Toulouse et Nantes. Parmi les choses au programme, un rappel du protocole de la VAR ainsi que des procédures de décision. Pour plus d'immersion, certains membres des clubs présents ont pu essayer l'outil dans des conditions proches du réel. Des arbitres étaient là pour les accompagner, comme Benoit Bastien, Thomas Leonard et Guillaume Paradis.

A noter que l'exercice a fait mouche puisque les clubs ont apprécié l'effort mis en place. Il sera en revanche difficile de calmer les frustrations pour la suite de la saison au vu des enjeux de chacun. Le 1er décembre prochain, une réunion du comité de liaison regroupant la LFP, la Direction de l’arbitrage et les représentants des clubs aura lieu et aura pour but de continuer les discussions sur la VAR. Il reste du travail pour mettre tout le monde d'accord mais au moins, l'arbitrage se veut un peu plus transparent, ce qui mérite d'être souligné.