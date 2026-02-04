TV : OL - Laval, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

LOL
Il parle surtout de la dynamique et de la tenue du match, Rennes est 6e actuellement grâce à ses 2 superbes moins de novembre et décembre avant ça il venait de prendre 6 buts contre le 8e et 9e de ligue 1, ça fait pas trop 6e de ligue 1
J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en août, pr le résultat qu'on connaît alors qu'en plus l'équipe était pas aussi bonne que maintenant et venait de perdre son 9 titulaire Mais bon sur un match sait on jamais, au moins si tt va bien ça vs permettra de ns recoller
Vu la grosseur de la cheville de Kamara meme sans var l arbitre aurait du mettre un carton rouge . Une honte ses arbitres sans la var pas de coronnes
Et la finale au stade de France si PSG ou Paris fc sont en finale ça vous gène ? leurs stades sont a moins de 20 kms RIDICULE
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵 ⚽ #OLSL 📆 1/8 de finale de @coupedefranceCA ⌚ 20:30 🏟 @GroupamaStadium 📺 @beinsports_FR 🎟️ Réservez vos places 👉 billetterie.ol.fr/fr/catalogue/m… ▶ Avant-Match et live audio dès 20:00 sur @OLPLAY_Officiel et YouTube ! Allez les Gones ! 🦁🔴🔵