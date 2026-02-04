TV : OL - Laval, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette semaine, l'Olympique Lyonnais a l'occasion de poursuivre sa belle saison en allant chercher les quarts de finale de la Coupe de France. Pour cela, il faudra sortir Laval au Groupama Stadium.

Quelle heure pour OL - Laval ?

C'est dans une dynamique impressionnante que l'OL reçoit Laval dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Actuellement sur une série de 10 victoires consécutives, les hommes de Paulo Fonseca ont bien l'intention d'aller en chercher une onzième tout en continuant son parcours en coupe. Cette rencontre face au pensionnaire de Ligue 2 se jouera ce mercredi 4 février à 20h30 au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Laval ?

Depuis plusieurs années, beIN Sports, média partenaire de la Coupe de France, diffuse l'intégralité des rencontres de la compétition. Le match entre l'OL et Laval n'y échappera donc pas non plus. Pour suivre pleinement l'opposition entre les deux formations, les supporters devront se brancher sur beIN Sports 3.

Les compos probables de OL - Laval

Encore en lice dans toutes les compétitions possibles, l'OL a peut-être une chance d'aller chercher un trophée, le premier depuis 2012 et un doublé Coupe de France - Trophée des champions. Cette année plus que jamais, les Gones ont un gros coup à jouer en profitant de l'élimination du Paris Saint-Germain par le Paris FC au tour précédent.

La compo probable de l' : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté (cap), Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Endrick - Himbert OL : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté (cap), Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Endrick - Himbert

Du côté de Laval, on ne peut pas en dire autant sur la forme actuelle de l'équipe. Les Tango occupent l'avant-dernière place de Ligue 2, avec trois points de retard sur Amiens, barragiste, et 6 sur Nancy, premier non relégable.

La compo probable de Laval : Samassa - Maddy, Ouaneh, Tavares, Bianda, Samb - Camara, Sanna, Mbayo, Mandouki - Sellouki