L'OM jure de mettre la misère au PSG

Après sa qualification brillante en Coupe de France face à Rennes, l'OM prépare désormais son déplacement au Parc des Princes. Un match que Marseille promet de gagner au Parc des Princes.
L'Olympique de Marseille a redonné un peu le sourire à ses fans en balayant mardi soir le Stade Rennais (3-0) et surtout en laissant toujours ouvert l'espoir de gagner la Coupe de France. Cependant, l'équipe de Roberto De Zerbi ne doit pas oublier la Ligue 1
, car il est obligatoire pour l'OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.
Pour cela, Marseille va devoir faire quelque chose dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, une équipe que Mason Greenwood et ses coéquipiers ont malmenée cette saison au Vélodrome, et même dans le Trophée des champions. Alors Roberto De Zerbi ne l'a pas caché dans la foulée de la victoire face à Rennes, il ira dans la capitale pour gagner, même si pour lui « le PSG est l'équipe la plus forte d'Europe. Et pas seulement parce qu'elle a remporté la Ligue des champions
».
L'OM veut secouer le PSG
Loin de faire profil bas après une semaine agitée pour lui, l'entraîneur italien va débarquer dimanche soir avec l'ambition de renverser le PSG
et de continuer à mettre la pression sur les champions d'Europe. Mais, également ne pas laisser l'Olympique Lyonnais reprendre espoir de finir sur le podium. « Il faut aller sur le terrain avec la même faim qu'au Koweït, avoir la concentration de ce match contre Rennes, mais plus de qualité. On doit avoir l'ambition de gagner à Paris
», prévient Roberto De Zerbi, qui sait cependant que son équipe est capable du meilleur comme du pire en peu de temps. « On peut passer contre tout le monde et perdre contre tout le monde
», reconnaît le coach de l'Olympique de Marseille.
Pour l'OM, gagner à Paris serait un bel exploit, et surtout cela permettrait de calmer durablement les choses avec des supporters, lesquels seront interdits de déplacement dimanche soir au Parc des Princes malgré la demande du Collectif Ultras Paris
. Sur ce que l'on a vu lors du match aller en Ligue 1
au Vélodrome, et plus récemment dans le Trophée des champions, il y a la place pour un bon résultat de Marseille à Paris. D'autant que c'est une évidence, le Paris Saint-Germain n'est pas dans la forme du siècle. Et si quelques jours seulement après le naufrage en Ligue des champions, l'OM redevenait l'Olympique des Merveilles.