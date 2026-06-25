L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

OM25 juin , 19:30
parGuillaume Conte
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L'OM craint le pire après son passage non convaincant face à la DNCG, et aucune star du club ne compte aider les dirigeants marseillais à s'en sortir. Bien au contraire.
Situation toujours aussi pesante à Marseille, où les dirigeants doivent donner des documents complémentaires avant de connaitre la sanction, ou pas, de la DNCG par rapport à la tenue financière des comptes de la saison qui vient de s’écouler. Les dépenses ont largement explosé le budget prévu, et malgré la présence en Ligue des Champions, les recettes sont loin d’avoir compensé. De plus, l’OM devait faire une vente majeure avant la fin du mois de juin, à l’image de ce qu’a fait l’OL, pour réduire son déficit.

Ça négocie dans le dos de l'OM

Et si aucune vente n’est arrivée à Marseille, ce n’est pas un hasard. A l’heure où n’importe qui peut partir en fonction des offres, les joueurs comptent bien en profiter pour négocier au mieux leur futur contrat en cas de transfert, affirme RMC. « Et les joueurs qui appartiennent à l'OM jouent aussi leur carte personnelle. Soit en mettant la pression pour être libérés et vendus à moindre coût quand ils présentent un accord avec un club ; soit en snobant certaines offres qui financièrement soulageraient l'OM mais qui n'intéressent pas le joueur », affirme la radio sportive.
Ainsi, les agents de joueurs appellent souvent les clubs étrangers pour leur dire qu’ils peuvent avoir un transfert à bas coût, tout en demandant à ce que l’économie réalisée permette d’avoir un meilleur contrat pour le joueur qui va quitter l’OM. C’est chacun pour sa peau, et avec les salaires que Pablo Longoria a donné à ses meilleurs éléments, les futurs partants seront sans pitié pour y trouver leur compte, et tant pis si cela se fait au détriment du club olympien.
Une donne qui complique la mission de Stéphane Richard, qui n’a toujours pas trouvé l’heureux élu capable de quitter l’OM dans un gros transfert pour libérer de la masse salariale. Les dossiers Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg n’avancent pas vraiment malgré des contacts, et les nouveaux dirigeants de l’OM doivent déjà s’arracher les cheveux pour remplir leur premier objectif de vendre.

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Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Écoute le looser 1 mois d'un taff comme le tien c'est 1 à 2 journées de boulot pour moi alors du temps j'en ai plein 😉 et toi t'es pas prêt d'y dej à la CEPAC ou qu'ils t'invitent en loge au Vélodrome 🤣😂🤣

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Demande à ta famille ! ^^

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

A Daniel : Et pas que !

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

A footeux : Il faut tout lui expliquer à la Frite. Il y a des gens qui ont tellement envie d'avoir une personnalité... qu'ils en sont à vouloir copier l'identité des autres. Ça s'appelle... des ratés !

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Et ils ont bien raison ! 🙏👌👍🥳

Lom Sanctionne Par La Dncg Les Joueurs Se Regalent

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
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16
Troyes
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Le Mans
00000000
18
Lorient
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