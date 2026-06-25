L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

L'OM craint le pire après son passage non convaincant face à la DNCG, et aucune star du club ne compte aider les dirigeants marseillais à s'en sortir. Bien au contraire.

Situation toujours aussi pesante à Marseille, où les dirigeants doivent donner des documents complémentaires avant de connaitre la sanction, ou pas, de la DNCG par rapport à la tenue financière des comptes de la saison qui vient de s’écouler. Les dépenses ont largement explosé le budget prévu, et malgré la présence en Ligue des Champions, les recettes sont loin d’avoir compensé. De plus, l’OM devait faire une vente majeure avant la fin du mois de juin, à l’image de ce qu’a fait l’OL, pour réduire son déficit.

Ça négocie dans le dos de l'OM

Et si aucune vente n’est arrivée à Marseille, ce n’est pas un hasard. A l’heure où n’importe qui peut partir en fonction des offres, les joueurs comptent bien en profiter pour négocier au mieux leur futur contrat en cas de transfert, affirme RMC. « Et les joueurs qui appartiennent à l'OM jouent aussi leur carte personnelle. Soit en mettant la pression pour être libérés et vendus à moindre coût quand ils présentent un accord avec un club ; soit en snobant certaines offres qui financièrement soulageraient l'OM mais qui n'intéressent pas le joueur », affirme la radio sportive.

Ainsi, les agents de joueurs appellent souvent les clubs étrangers pour leur dire qu’ils peuvent avoir un transfert à bas coût, tout en demandant à ce que l’économie réalisée permette d’avoir un meilleur contrat pour le joueur qui va quitter l’OM. C’est chacun pour sa peau, et avec les salaires que Pablo Longoria a donné à ses meilleurs éléments, les futurs partants seront sans pitié pour y trouver leur compte, et tant pis si cela se fait au détriment du club olympien.

Une donne qui complique la mission de Stéphane Richard, qui n’a toujours pas trouvé l’heureux élu capable de quitter l’OM dans un gros transfert pour libérer de la masse salariale. Les dossiers Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg n’avancent pas vraiment malgré des contacts, et les nouveaux dirigeants de l’OM doivent déjà s’arracher les cheveux pour remplir leur premier objectif de vendre.