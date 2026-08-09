12 ME pour un joueur de D2, Rennes a bien raison





Le mercato du Stade Rennais est toujours très actif, mais plusieurs départs attendus ces prochains jours devraient provoquer des mouvements dans les deux sens.

Le milieu de terrain Jordan James, qui avait fait une première saison timorée en Bretagne, n’avait ensuite pas eu sa chance, se retrouvant prêté à Leicester, avec qui il s’est montré performant malgré la saison décevante des Foxes, relégués en troisième division anglaise. Le joueur gallois possède néanmoins un profil box to box et des qualités d’impact qui séduisent beaucoup en deuxième division anglaise.

Ainsi, selon les informations de l’insider Alan Nixon, au moins quatre clubs de Championship sont sur les rangs pour s’offrir Jordan James. Middlesbourgh, West Ham, Wolverhampton et Burnley discutent avec le Stade Rennais pour récupérer le joueur, de façon définitive pour un transfert. Et quand on connait les moyens financiers des formations de D2 anglaise, les "Rouge et Noir" ont tout intérêt à se montrer gourmand. Le club breton en demande au moins 10 millions de livres sterling, soit 12 ME, pour un joueur qui ne fait pas partie des plans de Franck Haise. Et surtout, son départ, comme celui de Seko Fofana par exemple, pourrait donner le feu vert au recrutement d’un joueur supplémentaire dans l’entrejeu.