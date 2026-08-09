Fonseca lâché par son vestiaire, l'OL craint le pire

Fonseca lâché par son vestiaire, l'OL craint le pire

OL09 août , 16:30
parHadrien Rivayrand
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Ce mardi soir, l'OL aura fort à faire face au Sparta Prague. Les Gones de Paulo Fonseca devront rattraper leur retard pour décrocher leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions.
L'Olympique Lyonnais sera attendu au tournant ce mardi face au Sparta Prague, à l'occasion du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Gones devront remonter un retard d'un but concédé lors de la manche aller en République tchèque. La pression est déjà forte sur les épaules de Paulo Fonseca, de plus en plus contesté. Les choix tactiques de l'entraîneur portugais avaient notamment été vivement critiqués après la rencontre à Prague. Les supporters et observateurs de l'OL attendent donc une réaction rapide.

Fonseca et l'OL, ça sent la fin ? 

Selon certains observateurs du club lyonnais, Fonseca ne serait d'ailleurs plus très loin de perdre le soutien de son vestiaire, ce qui pourrait rapidement devenir très problématique. Emmanuel Trumer ne dira pas le contraire. Ce dernier a notamment publié un message particulièrement critique ces dernières heures sur X :
« Franchement… le club va de mieux en mieux. Il y a quelques moyens, un effectif intéressant. Il pourrait même demander un ou deux trucs en expliquant pourquoi c’est important. Non… il parle de contrat, il boude… Ça va ! Ça va !!! Tessmann défenseur central. C’est bon !!! C’est bon !!! Même ses joueurs ne comprennent plus. »

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Paulo Fonseca devra donc rapidement rassurer son groupe et ses supporters ce mardi soir face à un Sparta Prague qui entend bien poser de nouveaux problèmes aux Lyonnais. Beaucoup de choses peuvent encore se passer dans cette double confrontation, mais une élimination précoce face à un adversaire considéré comme abordable ferait forcément très mal à l'Olympique Lyonnais, qui n'a en plus pas encore totalement terminé son marché des transferts estival.
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Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes

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Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !

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Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.

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