Surprise, Strasbourg trouve son gardien à Chelsea

Un gros salaire en moins on va le remplacer par un jeune du centre de formation..je pense que l ol peux faire monter ses jeunes
Tu as dis qu'on allait perdre .... Cherche pas et assume !
"Selon les dernières informations d'El Nacional"... Toujours les sources espagnoles douteuses, principales fabriques de fake news et principales sources pour les articles de Foot01.
Kenny ,qui vient de se faire clacher par red13.... Ste honte 😂😂😂
Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.
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Chelsea goalie refuses to go and thank the travelling fans in Paris tonight, even after Reece James asks him too… Not a great look… 🫣😒