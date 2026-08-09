Surprise, Strasbourg trouve son gardien à Chelsea

En grande souffrance face au PSG en Ligue des Champions la saison dernière, Filip Jorgensen va tenter de se relancer en France, du côté de Strasbourg. Chelsea va le prêter dans le club alsacien.

Les mouvements entre Strasbourg et Chelsea sont toujours aussi nombreux. Mais au poste de gardien de but, c’est une vraie bourse d’échange entre les deux clubs qui possèdent le même propriétaire depuis deux ans. Cela va encore être le cas puisque Fabrizio Romano annonce que le prochain gardien du RCSA sera Filip Jorgensen.

Le gardien suédois et danois de 24 ans s’était révélé en Espagne du côté de Villarreal, avant de rejoindre Chelsea dans la frénésie du club londonien, qui avait mis plus de 24 ME pour le faire venir. Mais en deux ans, le gardien de 24 ans n’a joué qu’une poignée de matchs avec les Blues, et se préparait à être le troisième voire le quatrième gardien de Chelsea cette saison. La saison dernière, il avait peu joué mais avait tout de même affronté le PSG en Ligue des Champions, avec 5 buts encaissés dont une belle boulette sur une relance.

Il sera plutôt le numéro 1 à Strasbourg cet été, avec un prêt jusqu’en 2027 pour Filip Jorgensen qui est désormais à finaliser entre toutes les parties.