OM - Bilbao : Les compositions (17h30 sur Ligue 1+)

La composition de l'OM : De Lange - Weah – Balerdi – Cornelius – Emerson - Abdelli – Højbjerg – Gomes - Harit – Gouiri – Paixão

La composition de Bilbao : Padilla - Rincon – Yeray – Paredes – Berchiche - Jauregizar – Canales - Williams – Sancet – Navarro - Guruzeta