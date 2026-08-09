OM : Tout le monde à vendre, cet international n'a peur de rien

OM : Tout le monde à vendre, cet international n'a peur de rien

OM09 août , 17:30
parClaude Dautel
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Arrivé à l'OM lors du dernier mercato d'hiver, Quinten Timber sait que les dirigeants du club phocéen n'auront aucun scrupule à le vendre si une belle offre arrive. Mais en attendant, le milieu international néerlandais avoue n'avoir peur de rien.
L'Olympique de Marseille est dans une telle situation comptable, même si Frank McCourt a réinjecté de l'argent cette année, que Stéphane Richard a fait savoir qu'aucun joueur n'est intransférable. Même s'il est rarement cité comme une possible vente de l'été, Quinten Timber sait que si un club se présente à la Commanderie avec une grosse offre, alors il devrait faire ses valises. Là où certains joueurs pourraient être perturbés par cette situation précaire, le milieu de terrain de 25 ans ne s'affole pas et pense que, malgré le départ de plusieurs stars de l'OM, il garde une énorme confiance. Se confiant dans L'Equipe, l'ancien joueur de Feyenoord prend tout cela avec philosophie et pense que cette situation ne plombera pas le club phocéen, malgré l'inquiétude des supporters.

L'OM n'a pas à avoir peur

Là où cela s'agace sur les réseaux sociaux, Quinten Timber est lui un modèle de zénitude. « Si je suis touché ? J’ai 25 ans, je suis habitué à cela. Ethan Nwaneri, je suis arrivé avec lui, je l'appréciais. Mais je savais qu'il partirait en fin de saison. Mason Greenwood je m'entends super bien avec lui, et là, je le vois mettre une superbe frappe avec Fenerbahçe, je suis ravi pour lui. Je vais les suivre, comme mes copains de Feyenoord. L'essentiel : je me suis senti aimé quand je suis arrivé à l'OM, et nous allons accueillir chaleureusement les recrues cet été, nous allons les mettre à l'aise. Je ne suis pas inquiet », précise l'international néerlandais, qui a connu un été agité puisqu'il a manqué un tir au but lors de l'élimination des Pays-Bas par le Maroc.

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L'occasion pour lui de gérer en force le problème des réseaux sociaux.« J’ai coupé mon Instagram et tous mes réseaux juste avant la Coupe du monde, je me suis mis dans une bulle. Après l'élimination, j'ai ouvert les réseaux, j'ai vu toutes les réactions, mais c'est le jeu : si tu joues bien, on te porte aux nues, si tu n'es pas bon, on te tue. Je sais que j'ai mal tiré », explique Quinten Timber, qui risque de devoir en faire de même cette saison si l'OM se rate en Ligue 1 et en Europa League.
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