OM : Un départ surprise se dessine

Alors que le président Stéphane Richard avait annoncé la fin du mercato, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un dernier départ. Le défenseur central Derek Cornelius, loin d’être considéré comme un titulaire, a de réelles chances de s’envoler vers Al-Etiffaq en Arabie Saoudite.

La réponse est non, assurait le dirigeant. Pour une raison simple, on a un effectif qui doit nous permettre de jouer les compétitions de la saison. » Sous la pression de son entraîneur Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille a tout stoppé en fin de mercato. Le club phocéen a finalement retenu certains cadres comme Igor Paixão afin de conserver un effectif suffisamment compétitif. Passé sur les ondes de RMC dans la semaine, le président Stéphane Richard a ensuite confirmé que la direction ne laisserait plus partir personne. «, assurait le dirigeant.

Mais quelques jours plus tard, l’Olympique de Marseille a bien du mal à résister à la tentation d’une dernière vente. D’abord annoncé au Rayo Vallecano, avec qui les négociations ont abouti à un échec, et également annoncé sur les tablettes de la Lazio, Derek Cornelius pourrait finir par décoller en direction de l’Arabie Saoudite. Le journaliste Adrien Pittore nous apprend que les Biancocelesti, bien partis pour accueillir le Portugais Diogo Leite, vont laisser le champ libre à Al-Etiffaq. Il y a quelques jours, le spécialiste mercato Fabrizio Romano révélait des discussions entamées par le club saoudien pour s’offrir les services du défenseur central de l’Olympique de Marseille.

Manifestement, la direction olympienne ne s’oppose pas au départ de l’international canadien avant la fermeture du mercato saoudien dimanche. Il faut dire que Derek Cornelius ne représente pas un potentiel titulaire dans l’esprit du coach Bruno Genesio. Après une petite apparition en fin de match face à Strasbourg (4-0), l’ancien joueur de Malmö est resté sur le banc lors de la défaite à Monaco (2-0) le week-end dernier. L’entraîneur marseillais perdrait néanmoins une solution sur le banc.