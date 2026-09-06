OM : Un départ surprise se dessine

l OM n est pas favori et alors ? tu sais c est du foot hein j ai des choses plus importantes dans ma vie. gagner ou perdre, c' est ça le sport ce qui est marrant avec vous, c est que vous vous la petez, alors que vos 6 7 dernieres saisons ne sont pas follichonnes..... donc bon. et pour le moment vs n avez rencontré personne
ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps
Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦
les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj
A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|2
|1
|1
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|2
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|0
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|3
|2
|1
|0
|1
|2
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|2
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|6
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|2
|3
|0
|2
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|5
|6
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|2
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|-3
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|3
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|1
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|-2
|1
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|5
|-3
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|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Diogo Leite doit passer sa visite médicale à la Lazio. Ce qui laisse un boulevard à Al-Ettifaq pour revenir à la charge concernant Derek Cornelius. Stéphane Richard a expliqué qu'il ne devait plus y avoir de départ. Wait and see #TeamOM #MercatoOM #OLYMPIQUEDEMARSEILLE