L'ASSE aidée par les arbitres, il n'a pas voulu péter les plombs

L'ASSE a enchaîné une cinquième victoire consécutive en Ligue 2 et a déjà fait le break en haut du classement. S'il ne conteste pas la victoire stéphanoise, Zoumana Camara estime tout de même que les arbitres ne doivent pas trop craquer sous la pression mise dans le Chaudron.

Montpellier a posé bien des problèmes à l'AS Saint-Etienne samedi soir dans un stade Geoffroy-Guichard archi comble, mais finalement les hommes d'Ian Cathro se sont imposés (3-1) et continuent leur cavalier seul en tête de la Ligue 2. Sur le banc des Héraultais, Zoumana Camara, formé chez les Verts, n'avait rien à redire du succès final de l'ASSE, mais il en voulait tout de même un peu à l'arbitre de la rencontre, Ahmed Taleb, dont il estime qu'il n'aurait pas dû accorder le but de Saint-Étienne à la 41e minute de la rencontre. Averti par l'arbitre pour avoir contesté trop fort, l'entraîneur du MHSC a tout même regretté que ce dernier cède un peu sous la pression des supporters.

Camara reste zen, mais tacle quand même l'arbitre

Après la rencontre, et très calmement, Zoumana Camara a livré le fond de sa pensée sur ce sujet de l'arbitrage des matchs de l'ASSE à Geoffroy-Guichard. « Sur le premier but de l’ASSE, le tacle est sur le ballon et sur la cheville d’Abderrebi, mais l’ambiance pousse parfois l’arbitre à donner des décisions en faveur de ce club que je connais bien. Je lui ai dit à la mi-temps de manière respectueuse », a confié l'entraîneur de Montpellier. Ce dernier n'a toutefois pas évoqué le but égalisateur de son équipe, juste avant la pause, lequel était clairement entaché d'une position de hors-jeu si l'on s'en réfère aux images de Bein Sports.

Lire aussi L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade

En attendant, ce dimanche, l'AS Saint-Etienne se réveille confortablement installée dans le fauteuil de leader de la Ligue 2 avec un incroyable avantage de cinq points sur son dauphin, Annecy, et six sur le Stade de Reims. Tout cela après seulement cinq journées de championnat. Cela promet.