L1 : Nice cale encore, Brest arrache trois points au Havre

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Viens lui dire chez nous bastringue.
"c'est la meilleure recrue de l'été " pas. Très flatteur vu qu'il y en a pas eu d'autre😅
Y en a qui écoute cette daube ?
De rien duCon
Quel minable ce Rothen.
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