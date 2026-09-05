L1 : Nice cale encore, Brest arrache trois points au Havre

L1 : Nice cale encore, Brest arrache trois points au Havre

Ligue 105 sept. , 22:49
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Ligue 1 avait programmé deux matchs simultanément ce samedi soir, et tandis que Nice confirmait ses difficultés (1-1) en ce début de saison face au Mans, Brest s'imposait (1-2) au Havre où ce match aura fait des dégâts.
Pour son deuxième match à domicile en trois rencontres, le Gym espérait s'imposer face aux promus manceaux. Mais ce sont les Sarthois qui peuvent avoir des regrets après être repartis avec seulement le point du nul (1-1) de l'Allianz Riviere. Si Nice avait réussi à égaliser grâce à Wahi (44e), Le Mans a eu plusieurs grosses occasions en fin de rencontre pour s'imposer, mais n'y est pas parvenu.
De son côté, Le Havre, qui court aussi après sa première victoire cette saison, s'est incliné 1-2 face à Brest. Alors que les Bretons menaient 2-0 face à une formation normande réduite à dix après l'expulsion de Mwanga (45e+2), le HAC réussissait à réduire le score sur un penalty assez surprenant. Malheureusement pour les Havrais, son gardien de but, Mpasi-Nzau, sortait sur blessure dans le temps additionnel, et malgré plusieurs grosses occasions, le HAC tombait à domicile.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Brest logo
Brest
53120651
5Paris logo
Paris
42110303
Tout afficher
Articles Recommandés
Hojbjerg
Ligue 1

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L1 Programme Tv Et Resultats De La 3e Journee
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée

Lens Plus De Peur Que De Mal Pour Matthieu Udol
Lens

Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol

Boakye
ASSE

L'ASSE remporte le choc et prend le large

Fil Info

05 sept. , 23:11
TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
05 sept. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
05 sept. , 22:20
Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol
05 sept. , 22:03
L'ASSE remporte le choc et prend le large
05 sept. , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
05 sept. , 22:00
OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille
05 sept. , 21:30
PSG : Safonov se troue, Chevalier n'est plus très loin
05 sept. , 21:00
Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé
05 sept. , 20:30
Ça chauffe au PSG, Luis Enrique cache la vérité

Derniers commentaires

OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

Viens lui dire chez nous bastringue.

L’OM tient une recrue, il va faire des miracles

"c'est la meilleure recrue de l'été " pas. Très flatteur vu qu'il y en a pas eu d'autre😅

OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

Y en a qui écoute cette daube ?

La vente de l'OL soudainement relancée ?

De rien duCon

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

Quel minable ce Rothen.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Brest logo
Brest
53120651
5Paris logo
Paris
42110303
6Rennes logo
Rennes
42110541
7Troyes logo
Troyes
42110211
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
10Lens logo
Lens
33102651
11Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
12Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
13Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading