OM : Paixao fait une formidable promesse

OM : Paixao fait une formidable promesse

OM06 sept. , 8:40
parClaude Dautel
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Tout proche de quitter l'Olympique de Marseille pour Sunderland en fin de mercato, Paixao est finalement resté. Pour le joueur brésilien, il n'y a aucune rancune contre les dirigeants de l'OM. Bien au contraire même.
Une semaine après avoir manqué le déplacement à Monaco, Paixao sera bien présent ce dimanche soir dans l'équipe de Bruno Genesio à l'occasion de la réception du Paris FC. L'attaquant brésilien est remis de son petit souci musculaire, et surtout il sait désormais qu'il ne sera pas appelé à faire ses valises, le marché estival des transferts étant terminé. Car celui qui est le joueur le plus cher de l'OM est bien conscient que Frank McCourt souhaitait son départ, et qu'il a fallu un Bruno Genesio très convaincant, et prêt à mettre sa démission en jeu, pour que finalement le propriétaire américain de Marseille valide que toutes les offres soient refusées pour celui dont la vente pouvait ramener les comptes de l'OM à niveau.

Genesio a mis sa démission dans la balance

Du côté de Paixao, qui a également vu tout l'amour des supporters marseillais, lesquels étaient même allés planter une banderole devant son appartement pour lui demander de rester, on n'a aucun regret. Même si le joueur de 26 ans avait validé son départ à Sunderland, ayant le souhait de jouer un jour en Premier League, il n'était pas du tout décidé à se lancer dans un bras de fer avec l'Olympique de Marseille, bien au contraire. Et c'est avec un grand sourire que Paixao a repris l'entraînement cette semaine, pour le plus grand bonheur de Bruno Genesio. En effet, l'entraîneur marseillais se demandait comment son attaquant allait revenir après avoir vécu une telle fin de mercato. Du côté des proches de Paixao, on a fait passer un message incroyable au coach de l'OM.
Selon des proches du joueur marseillais, Paixao se sent presque redevable de tout ce que Bruno Genesio a fait pour le garder. « Igor n’a aucune rancoeur. Au contraire, il a une excellente relation avec l’entraîneur. Il a clairement fait savoir à Genesio que s’il restait à l’OM, il ferait tout pour le remercier sur le terrain de s’être battu pour lui », a confié la garde rapprochée du joueur brésilien dans La Provence. On verra tout cela dimanche soir à l'occasion du match contre le Paris FC où Paixao devrait avoir droit à un accueil formidable de la part du Vélodrome.

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Je n'écoute pas perso donc peut etre qu'il ne chante pas effectivement.

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Le pire c'est perdre son nom , son histoire alors que c'est un pan de l'histoire de nôtre championnat . Et cela l'année où Zizou devient sélectionneur ???

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Si le FC Nantes est dans cet état la faute n revient à Kita père et fils.

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c est sur que ce n est que le debut. 1 annee en L1 ou tu ne vends aucun joueur, et la crise s installe. puis de plus en plus, c est la descente aux enfers. Certains se relevent comme le MAns Strasbourg, Reims , mais. dautres, malgré leur coté historique crevent. Sochaux Bordeaux Sedan

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peut etre une enveloppe bien remplie

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