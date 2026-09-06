PSG : Matvei Safonov menacé par Lucas Chevalier
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PSG : Matvei Safonov menacé par Lucas Chevalier

PSG06 sept. , 10:00
parClaude Dautel
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Le PSG a encaissé six buts en trois matchs de Ligue 1, ce qui n'est pas dans ses standards habituels. Et forcément le gardien de but russe n'échappe pas aux critiques, l'ombre d'un retour de Lucas Chevalier comme titulaire planant au-dessus de Matvei Safonov.
Le Paris Saint-Germain pointe à la quatorzième place du classement de Ligue 1 avec seulement deux points pris en trois matchs, et une différence de buts négative (5 buts marqués et six encaissés). Même s'il n'y a pas le feu à la baraque, ce n'est pas le début de saison que l'on attend de la part d'un double champion d'Europe dont l'effectif s'est encore renforcé durant l'été. Sauf que Luis Enrique n'a pas réussi à faire signer le gardien de but supplémentaire qu'il souhaitait, à savoir Zion Suzuki, et que cela a peut-être perturbé le titulaire habituel, Matvei Safonov. Même s'il n'a pas commis d'erreurs grossières, le portier russe a surtout confirmé aux adversaires du PSG qu'il n'était pas au top dans ses arrêts au premier poteau. Et Monaco en a profité comme les autres.

Le PSG attaque l'Europe, Luis Enrique va trancher

Alors que la campagne européenne débute mercredi pour le Paris Saint-Germain, avec la réception du Slovan Bratislava, l'entraîneur du Paris Saint-Germain doit se poser des questions sur le poste de gardien de but titulaire. L'Equipe confirme que s'il estime que c'est profitable pour son équipe, Luis Enrique n'aura aucun scrupule à mettre Matvei Safonov et rétablir Lucas Chevalier comme numéro 1 dans la hiérarchie. Mais il ne gérera pas cela différemment. « La gestion des gardiens par Luis Enrique s'inscrit dans un des principes forts de son management : la concurrence. S'il est conscient que c'est un poste singulier, à ses yeux, celle-ci s'applique aussi dans le but. Dans les faits, cela se traduit par une application de cette concurrence avec une temporalité différente. Le technicien ne veut pas changer de gardien d'un match à l'autre, comme il en est capable pour les joueurs de champ. Il entend donner de la continuité, de la confiance et des automatismes, mais cela se joue avant tout au mérite », prévient Hugo Delom.
Cette semaine, Lucas Chevalier est apparu très affûté à l'entraînement, notamment lors d'une courte vidéo diffusée par le Paris Saint-Germain. De quoi faire passer un message vers Matvei Safonov, lequel sait qu'il va rapidement devoir hausser son niveau pour être un titulaire indiscutable. Car Luis Enrique ne l'a pas masqué, personne n'est au-dessus des règles à Paris, y compris des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia. Alors Safonov ne bénéficiera pas d'un passe-droit.
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Derniers commentaires

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

l OM n est pas favori et alors ? tu sais c est du foot hein j ai des choses plus importantes dans ma vie. gagner ou perdre, c' est ça le sport ce qui est marrant avec vous, c est que vous vous la petez, alors que vos 6 7 dernieres saisons ne sont pas follichonnes..... donc bon. et pour le moment vs n avez rencontré personne

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ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^

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