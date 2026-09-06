L'OL proche d'une opération incroyable avec Manchester United

Le mercato s'est terminé il y a quelques jours, et les langues se délient. C'est ainsi que l'on a appris que Manchester United avait été très proche de s'offrir un joueur de l'OL dans les dernières heures du marché des transferts.

« Nicolas Tagliafico est encore avec nous, et on est très content ». Vendredi soir, Matthieu Louis-Jean est revenu sur l'échec des négociations avec l'Atlético de Madrid concernant le défenseur international argentin de l'Olympique Lyonnais, entré dans sa dernière année de contrat. Même si Nicolas Tagliafico peut encore signer en Arabie saoudite, où le mercato se termine ce dimanche, il semble désormais acquis que le joueur de 34 ans partira libre en fin de saison. Ce que l'on sait moins, c'est que Manchester United a été proche de rafler la mise concernant Tagliafico, les Red Devils ayant clairement pensé à lui pour venir apporter de l'expérience à sa défense. C'est Fabrizio Romano, le spécialiste mondial du mercato, qui a révélé cet intérêt du légendaire club anglais pour le joueur de l'Olympique Lyonnais.

Manchester United a pris contact avec l'OL

Dans une vidéo, Fabrizio Romano en a dit un peu plus sur cet intérêt de Manchester United pour Nicolas Tagliafico et sur la manière dont la piste s'est finalement évanouie. « La signature de Tagliafico était envisagée par Manchester United. La Juventus et l'Atlético Madrid ont également essayé de le signer. Cependant, ce n'était plus possible lors du dernier jour du mercato, c'était trop tard. Mais Tagliafico était bien à l'étude à Manchester United. Ensuite, ils ont décidé de ne pas donner suite. C'était le choix de United de ne plus avancer sur cette piste. Mais il y a eu des contacts, il y a eu des discussions concernant Tagliafico à Manchester United. Puis ils ont décidé de ne pas aller plus loin, préférant continuer avec l'effectif actuel. Ils ont Luke Shaw pour couvrir ce poste », a précisé le journaliste italien. Dommage pour Nicolas Tagliafico qui aurait pu s'offrir un dernier contrat dans l'un des plus prestigieux clubs de la planète, mais également pour l'OL qui va toucher 2,6 millions d'euros de salaire pour son ultime année de contrat avant de partir libre.