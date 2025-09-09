Le Real rate un coup de génie à 60ME à cause de l'OM

Tout proche de faire signer Dani Ceballos cet été, l’OM est passé à côté d’un énorme coup. Par ricochet, ce transfert avorté a privé le Real Madrid d’un transfert séduisant en Premier League.

A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos . Le club olympien était même parvenu à trouver un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec obligation d’achat de l’international espagnol. Le joueur était plutôt enclin à l’idée de rejoindre l’OM… avant finalement de se rétracter. L’ancien milieu du Betis Séville est finalement resté au Real Madrid, un coup dur pour Marseille, mais aussi pour le club merengue.

Le Real était prêt à miser sur Wharton pour remplacer Ceballos

Et pour cause, le site Real Madrid Exclusivio nous apprend que Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes avaient déjà activé un certain nombre de pistes pour compenser un éventuel départ de l’international espagnol de 29 ans. Parmi les dossiers étudiés par le board merengue, celui menant à Adam Wharton était très bien engagé. Selon le média spécialisé, le Real Madrid suit de près le milieu de terrain anglais de 21 ans évoluant à Crystal Palace depuis plusieurs semaines, et était prêt à dégainer une offre pour recruter le joueur des Eagles en cas de départ de Dani Ceballos.

Estimé entre 50 et 60 millions d’euros par le club de Premier League, Adam Wharton était évidemment très chaud à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. Dani Ceballos a finalement refusé au dernier moment l’offre de l’OM, ce qui a changé la donne dans le dossier Adam Wharton puisque le Real Madrid n’avait plus besoin d’un milieu de terrain. Ce n’est peut-être que partie remise puisque le vice-champion d’Espagne pourrait revenir à l’abordage l’été prochain pour recruter le grand espoir anglais. Un autre joueur est suivi de près par le board madrilène, Kees Smit, grand espoir néerlandais de l'AZ Alkmaar. Autrement dit, les pistes ne manquent pas pour le Real Madrid et c’est sans doute mieux comme ça alors qu’un départ de Dani Ceballos est déjà potentiellement évoqué pour cet hiver en fonction de son temps de jeu lors des six mois à venir.