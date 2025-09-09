Adam Wharton ICONSPORT_267327_0086

Le Real rate un coup de génie à 60ME à cause de l'OM

OM09 sept. , 11:00
parCorentin Facy
Tout proche de faire signer Dani Ceballos cet été, l’OM est passé à côté d’un énorme coup. Par ricochet, ce transfert avorté a privé le Real Madrid d’un transfert séduisant en Premier League.
A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos. Le club olympien était même parvenu à trouver un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec obligation d’achat de l’international espagnol. Le joueur était plutôt enclin à l’idée de rejoindre l’OM… avant finalement de se rétracter. L’ancien milieu du Betis Séville est finalement resté au Real Madrid, un coup dur pour Marseille, mais aussi pour le club merengue.

Le Real était prêt à miser sur Wharton pour remplacer Ceballos

Et pour cause, le site Real Madrid Exclusivio nous apprend que Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes avaient déjà activé un certain nombre de pistes pour compenser un éventuel départ de l’international espagnol de 29 ans. Parmi les dossiers étudiés par le board merengue, celui menant à Adam Wharton était très bien engagé. Selon le média spécialisé, le Real Madrid suit de près le milieu de terrain anglais de 21 ans évoluant à Crystal Palace depuis plusieurs semaines, et était prêt à dégainer une offre pour recruter le joueur des Eagles en cas de départ de Dani Ceballos.
Estimé entre 50 et 60 millions d’euros par le club de Premier League, Adam Wharton était évidemment très chaud à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. Dani Ceballos a finalement refusé au dernier moment l’offre de l’OM, ce qui a changé la donne dans le dossier Adam Wharton puisque le Real Madrid n’avait plus besoin d’un milieu de terrain. Ce n’est peut-être que partie remise puisque le vice-champion d’Espagne pourrait revenir à l’abordage l’été prochain pour recruter le grand espoir anglais. Un autre joueur est suivi de près par le board madrilène, Kees Smit, grand espoir néerlandais de l'AZ Alkmaar. Autrement dit, les pistes ne manquent pas pour le Real Madrid et c’est sans doute mieux comme ça alors qu’un départ de Dani Ceballos est déjà potentiellement évoqué pour cet hiver en fonction de son temps de jeu lors des six mois à venir.
D. Ceballos Fernández

D. Ceballos Fernández

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs26
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading