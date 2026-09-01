OM : Hojbjerg reste à Marseille pour deux raisons

Pisté par l’AS Roma pour compenser un potentiel départ de Manu Koné, Pierre-Emile Hojbjerg va rester à l’OM selon RMC.

On promettait l’enfer aux supporters de l’Olympique de Marseille à l’occasion de ce dernier jour du mercato , la direction sportive du club a finalement convaincu le clan McCourt de fermer le robinet des ventes. En plus de conserver -sauf revirement de situation- Paixao, Timber, Aguerd et Emerson, l’OM va réussir à garder son ancien capitaine Pierre-Emile Hojbjerg.

Une tendance confirmée par RMC, qui explique à trois heures de la fin du mercato que malgré une approche concrète de l’AS Roma ces derniers jours, l’international danois a pris la décision de rester à Marseille et cela pour deux raisons. Tout d’abord, l’ancien joueur de Tottenham a noué une très belle relation avec Bruno Genesio. Le courant est immédiatement passé entre les deux hommes et l’ancien coach de Lille a rapidement souhaité en faire l’un de ses tauliers. De plus, l’OM a fait un vrai choix économique en refusant de brader Hojbjerg dans les dernières heures du mercato pour un montant qui aurait sans doute été inférieur à 20 millions d’euros.

Marseille considère que son international danois a une valeur sur le marché des transferts et compte sur lui pour réaliser une saison pleine en 2026-2027 avant un potentiel départ au prix fort d’ici un an. Reste maintenant à voir si Hojbjerg, comme d’autres éléments de l’effectif, sera amené à renégocier son salaire en l’étalant sur plusieurs années via une prolongation de contrat, Stéphane Richard ayant annoncé récemment que l’OM discutait avec plusieurs de ses joueurs importants pour obtenir des accords en ce sens.