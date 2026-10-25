OM-HAC : La frayeur incroyable au Vélodrome

Match à rebondissements entre l'OM et Le Havre, avec une victoire finale des Marseillais sur le score de 4-3, et des supporters au bord de la crise cardiaque en fin de match.

Arriver avec quatre buts d’avance à l’entrée du dernier quart d’heure et être à un coup de sifflet de concéder le pénalty pouvant amener le 4-4, c’est la vie qu’ont décidé de mener les Marseillais. Pour une fois, l’OM se dirigeait vers une large victoire dans un match très bien maitrisé face au Havre, avec 4-0 rapidement acquis et une fin de match qui s’annonçait tranquille. Mais dès la première réduction du score, une petite musique est entrée dans les têtes des joueurs de Bruno Genesio, qui se sont mis à reculer, concéder des occasions, et voir même Egan-Riley sauver un but sur sa ligne.

Le Havre y a cru jusqu’au bout, revenant à 4-3 avant de voir Clément Turpin consulter la VAR pour vérifier un éventuel pénalty pour les Normands. Pas de pénalty finalement, dans une décision logique, mais une énorme frayeur qui restera dans les mémoires.

Cela prouve bien qu’un match n’est jamais fini tant qu’il n’est pas vraiment fini. On doit travailler mentalement aussi et c’est une grosse piqûre de rappel », a résumé Amine Harit au micro de , a résumé Amine Harit au micro de Ligue 1 + après la rencontre. L’essentiel est préservé avec cette victoire, la troisième de rang, qui remet enfin l’OM dans le haut du tableau, mais rien n’est jamais facile pour la formation de Bruno Genesio cette saison.