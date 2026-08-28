Indice UEFA : Monaco remet la France dans le Top20

Indice UEFA : Monaco remet la France dans le Top20

Coupe d'Europe28 août , 7:30
parGuillaume Conte
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L'AS Monaco a fait le travail face aux Polonais de Zabrze, et permet de sauver l'honneur du football français après le résultat de l'OL ce mercredi.
Début de saison compliqué pour les clubs français en Coupe d’Europe, même si les choses sérieuses vont surtout débuter à partir du mois de septembre. Mais l’OL n’a pas rempli sa mission lors des tours préliminaires de Ligue des Champions, ne remportant qu'une victoire en quatre matchs, pour finalement échouer en barrage. Ce sera donc direction l’Europa League. De son côté, Monaco a tenu son rang face aux Polonais de Zarbze avec deux victoires en deux matchs, ce qui permet de sauver les meubles. En effet, le club de la Principauté rapporte ses deux premiers points à la France, et cela permet de rester dans le Top20 de cette saison, juste devant la Pologne justement.
Il reste encore beaucoup de matchs pour se rattraper, mais les clubs français ont intérêt à accélérer, car ils ont déjà pris du retard sur tous les autres pays européens majeurs, et notamment le Portugal, solide 4e de cette saison pour le moment. En attendant le tirage au sort de l’Europa League (OM, OL et Rennes) et de la Conférence League (Monaco), les formations de l’hexagone savent déjà que la partie sera difficile pour Lens et Lille en Ligue des Champions, avec pas mal de gros bras au menu.
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Derniers commentaires

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise

Comme hamdani ça s'enlise, dommage

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

Malick Fofana, la recrue surprise du PSG

juste un nom de plus dans la longue liste des possibles recrues.Personne au PSG n'a pensé à ce mec donc pure connerie

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

On a un gros tirage mais c'est comme les 2 dernieres annees.On passera et on la gagnera.Il faut être pret des le début des premiers matchs

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31100202
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31100101
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11010220
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