Indice UEFA : Monaco remet la France dans le Top20

L'AS Monaco a fait le travail face aux Polonais de Zabrze, et permet de sauver l'honneur du football français après le résultat de l'OL ce mercredi.

Début de saison compliqué pour les clubs français en Coupe d’Europe, même si les choses sérieuses vont surtout débuter à partir du mois de septembre. Mais l’OL n’a pas rempli sa mission lors des tours préliminaires de Ligue des Champions, ne remportant qu'une victoire en quatre matchs, pour finalement échouer en barrage. Ce sera donc direction l’Europa League. De son côté, Monaco a tenu son rang face aux Polonais de Zarbze avec deux victoires en deux matchs, ce qui permet de sauver les meubles. En effet, le club de la Principauté rapporte ses deux premiers points à la France, et cela permet de rester dans le Top20 de cette saison, juste devant la Pologne justement.

Il reste encore beaucoup de matchs pour se rattraper, mais les clubs français ont intérêt à accélérer, car ils ont déjà pris du retard sur tous les autres pays européens majeurs, et notamment le Portugal, solide 4e de cette saison pour le moment. En attendant le tirage au sort de l’Europa League (OM, OL et Rennes) et de la Conférence League (Monaco), les formations de l’hexagone savent déjà que la partie sera difficile pour Lens et Lille en Ligue des Champions, avec pas mal de gros bras au menu.