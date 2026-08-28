OM : Paixao poussé dehors par deux coéquipiers

Tout le monde est à vendre à l'OM, mais il y a des joueurs qui refusent de partir. Nayef Aguerd et Amine Harit ont reçu des offres copieuses, sans y donner suite. Ce qui pourrait avoir de grosses conséquences.

A désormais moins de cinq jours de la fin du mercato , l’ambiance continue à devenir de plus en plus tendue. Frank McCourt met la pression pour que des nouveaux départs voient le jour. C’est le cas depuis le début du mois d’août et les refus de Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd de partir ont mis le propriétaire américain sur les nerfs. Il attend désormais encore deux ou trois, voire quatre départs, en fonction des offres et des joueurs concernés.

Aguerd, deuxième départ refusé

Mais Frank McCourt doit se dire que personne n’y met du sien, selon les dernières révélations de La Minute OM. Le compte, assez proche du club provençal, révèle que deux joueurs ont encore refusé de quitter Marseille malgré des offres conséquentes. Il s’agit d’Amine Harit et encore une fois de Nayef Aguerd. Les deux Marocains ont fait l’objet d’offres concrètes pour une arrivée dans un club du Golfe, mais ils n’y ont pas donné suite.

La Minute OM précise même qu’Aguerd s’est vu proposer un très solide contrat sur le plan financier par un club saoudien, mais qu’il n’y a donc pas donné suite. Des révélations qui risquent de faire doublement du bruit. D’abord parce qu’il semble qu’il y ait des joueurs qui parviennent à refuser toutes les offres alors que l’OM a mis tout le monde en vente.

Et ensuite parce que cela pourrait avoir de terribles conséquences si jamais cela provoquait le départ d’Igor Paixao, la plus grosse valeur marchande de l’OM actuellement, très courtisé par Sunderland et les clubs de Premier League. Nul doute que si l’ancien de Feyenoord venait à quitter Marseille au dernier moment, cela aurait le don de mettre les supporters encore plus sur les nerfs, surtout si des joueurs moins importants ont eux pu refuser des ponts d’or.