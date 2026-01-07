L'OM refuse de faire affaire avec John Textor

Tu veux un dessin. Ca parait tellement logique en + Tu n'a qu'a voir la communauté magrébine a Marseille....
Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique
Ridicule next
Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.
Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
🚨l’OM n’a formulé aucune offre à Botafogo pour Artur ❌ #TeamOM #MercatOM