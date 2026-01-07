ICONSPORT_266712_0005

L'OM refuse de faire affaire avec John Textor

07 janv.
Corentin Facy
0
Selon les informations de la presse brésilienne, l’OM est très intéressé par Artur, l’ailier droit de Botafogo. Un intérêt fermement démenti dans l’entourage du club phocéen.
Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de bouleverser son effectif. Le club phocéen est en revanche ouvert à l’idée d’apporter quelques petits ajustements. Par exemple, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont pas contre l’arrivée d’un ailier droit pour concurrencer Mason Greenwood, bien seul à son poste comme la saison dernière. Selon les informations du média brésilien Globo, l’OM a soumis une offre à Botafogo, club détenu par un certain John Textor, pour son ailier droit de 27 ans Artur.

Une proposition à hauteur de 8 millions d’euros aurait même été envoyé par le club phocéen pour le joueur aux 12 buts et aux 10 passes décisives en 2024-2025. Sur le papier, l’idée semblait plutôt bonne de la part de l’Olympique de Marseille mais en réalité, cette piste a tout de la fake-news. C’est en tout cas ce qu’avance le compte insider La Minute OM, proche du club olympien et certain que ce dossier n’est pas du tout exploré par la direction marseillaise.
« L’OM n’a formulé aucune offre à Botafogo pour Artur » a publié sur X le compte insider, souvent bien informé sur le mercato olympien. Une piste à mettre de côté pour l’instant même s’il sera forcément très intéressant de voir si la presse brésilienne insistera en associant de nouveau Artur à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Avec les retours de blessure d’Amine Gouiri et d’Hamed Junior Traoré, difficile de savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia céderont à la tentation de recruter un joueur offensif supplémentaire de plus.
Ce n’est pas à exclure, mais cela pourrait surtout dépendre d’un éventuel départ dans ce secteur de jeu. L’avenir de joueurs tels que Robinio Vaz ou Neal Maupay, qui ne seront pas retenus en cas de belle offre, pourrait ainsi débloquer de possibles dossiers dans le sens des arrivées en attaque. Quoi qu’il en soit, l’OM n’a pour l’instant pas fait d’Artur une cible prioritaire pour son mercato hivernal malgré les affirmations des journalistes sud-américains à ce sujet.
0
