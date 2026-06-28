L'OM reçoit une offre, Stéphane Richard ne va pas aimer

L'AS Rome semble réellement peiner à répondre aux exigences financières de l'Olympique de Marseille concernant Mason Greenwood. De son côté, Fenerbahçe est toujours intéressé par l'attaquant anglais et a soumis une première offre.

C'est la valeur sûre de l'OM pour remplir ses caisses, la vente de Mason Greenwood devrait permettre au club de Frank McCourt de reprendre son souffle financièrement après un passage chaotique devant la DNCG. Droit dans ses bottes afin de répondre aux exigences de l'homme d'affaires américain, Stéphane Richard veut donc récupérer 55 millions d'euros avec la cession de l'ancien Mancunien. Et il se dit même que ce prix pourrait grimper à 60 millions d'euros si les choses s'éternisent. C'est dans ce cadre que l'AS Rome a longtemps tenu la corde pour Mason Greenwood, le joueur anglais étant lui aussi tenté par un contrat avec le club de la cité éternelle . Mais désormais, il faut que cet intérêt se concrétise et à ce jour, l'Olympique de Marseille n'a rien reçu de la Roma. Et au contraire, c'est Fenerbahçe qui a dégaîné en premier.

Fenerbahçe a pris de l'avance sur Rome pour Greenwood

Fenerbahçe a fait une offre à Marseille pour Mason Greenwood et a proposé à Marseille : 35 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus (buts, passes décisives, Ligue des champions, nombre de matchs joués, etc.) + 3 millions d'euros de bonus en cas de titre de champion de Turquie, a précisé, dans un podcast, notre confrère stambouliote, qui reconnaît que ce n’est pas gagné. La demande de Marseille est de 55 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus. Il y a une différence considérable. Des négociations acharnées sont en cours ! » Et Bersan Taskaya de préciser que dans ce dossier, le club turc aurait désormais un temps d'avance sur l'AS Rome. Bersan Taskaya, journaliste pour le média généraliste turc TRHaber , affirme que le club stambouliote a fait une offre à l'OM ces dernières heures. «, a précisé, dans un podcast, notre confrère stambouliote, qui reconnaît que ce n’est pas gagné.» Et Bersan Taskaya de préciser que dans ce dossier, le club turc aurait désormais un temps d'avance sur l'AS Rome.

Du côté de Mason Greenwood, qui est totalement silencieux depuis la fin de la saison, on ne communique pas sur ce sujet. Si certains insiders marseillais ont indiqué que l'attaquant anglais avait déjà rendu sa maison, rien n'a filtré de ses intentions réelles concernant son avenir. Le journaliste d'Istanbul affirme toutefois que les dirigeants du Fenerbahçe ont déjà trouvé un accord salarial avec Greenwood, mais il se dit également la même chose du côté de Rome.